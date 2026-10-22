El radical cambio que planea WhatsApp para que no tengas que salir nunca más de la aplicación

WhatsApp desarrolla un navegador web integrado que permitirá abrir enlaces directamente desde los chats, sin necesidad de salir de la aplicación y pasar a Safari, Chrome u otro navegador del celular. La función fue detectada en una versión de prueba para iPhone y busca facilitar la navegación desde las conversaciones.

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La novedad se encuentra en desarrollo y todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento. La herramienta fue identificada en la versión beta 26.41.10.72 de WhatsApp para iOS. A diferencia de una función anterior, que estaba limitada a determinados enlaces comerciales, la nueva propuesta apunta a permitir la apertura de más vínculos compartidos por contactos, grupos y empresas.

Cómo funcionará el navegador integrado de WhatsApp

El objetivo de esta herramienta es que los usuarios puedan consultar páginas web sin abandonar sus conversaciones. Al tocar un enlace recibido en un chat, el sitio se abrirá dentro de WhatsApp, en una pantalla independiente que permitirá regresar a la conversación sin tener que cambiar de aplicación.

De esta manera, el mensajero de Meta busca simplificar la experiencia de quienes comparten y consultan enlaces con frecuencia. Sin embargo, no pretende reemplazar a navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, sino ofrecer una alternativa integrada para acceder a páginas web.

La función será opcional. Cuando esté disponible, WhatsApp mostrará un aviso explicativo la primera vez que se habilite, con información sobre la posibilidad de abrir enlaces dentro de la aplicación en lugar de utilizar el navegador predeterminado del dispositivo.

Además, quienes prefieran seguir usando su navegador habitual podrán hacerlo desde el menú de los tres puntos que aparece al abrir un enlace. Desde allí podrán elegir la opción correspondiente para continuar la navegación fuera de WhatsApp.

Privacidad y fecha de lanzamiento: qué se sabe

Otro aspecto de la herramienta está relacionado con la privacidad. Los datos de navegación se almacenarán localmente en el dispositivo, sin pasar por los servidores de Meta. La sesión de navegación, además, funcionará de manera independiente de la conversación.

La novedad se encuentra en desarrollo y todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento.

Por el momento, la característica está en una etapa temprana de desarrollo y todavía no llegó a los usuarios que participan de las pruebas beta de iOS. Antes de su lanzamiento general, WhatsApp deberá habilitarla para los evaluadores, recibir sus comentarios y realizar los ajustes que considere necesarios.

Meta todavía no confirmó cuándo llegará el navegador integrado a la versión estable de WhatsApp. Por eso, los usuarios deberán esperar para conocer su disponibilidad y comprobar cómo funcionará en sus dispositivos.