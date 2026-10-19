Cuentas administradas por padres en WhatsApp: así funciona la nueva herramienta de control parental en la app de mensajería

Las cuentas administradas por padres en WhatsApp están diseñadas para que los chicos menores de 13 años, o de la edad mínima establecida en cada país, puedan comunicarse con familiares y amigos mediante mensajes y llamadas, bajo la supervisión de un adulto responsable. La función se está implementando de manera gradual y todavía no está disponible en todas las regiones.

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A diferencia de una cuenta convencional, esta modalidad restringe el acceso a distintas herramientas de la plataforma y permite que padres, madres o tutores controlen quién puede comunicarse con el menor, qué solicitudes de contacto se aceptan y a qué grupos puede sumarse. Además, los adultos reciben notificaciones sobre determinadas actividades de la cuenta.

Qué funciones están limitadas en las cuentas infantiles

Las cuentas administradas por padres están enfocadas exclusivamente en los mensajes y las llamadas. Por eso, no incluyen varias funciones disponibles en las cuentas tradicionales de WhatsApp.

Entre las herramientas que quedan bloqueadas se encuentran Meta AI, los canales de difusión, los estados, el bloqueo de chats individuales, la protección de la aplicación mediante contraseña o biometría y la vinculación con otros dispositivos.

Tampoco permiten compartir la ubicación en tiempo real, enviar mensajes de visualización única ni configurar mensajes temporales en conversaciones individuales. Otra diferencia es que estas cuentas no muestran anuncios.

En materia de privacidad, únicamente los contactos guardados pueden ver información como la foto de perfil, la sección de información y el estado en línea. Los padres son quienes administran estos ajustes y pueden revisar las solicitudes de mensajes de personas desconocidas antes de autorizar el contacto.

La función se está implementando de manera gradual y todavía no está disponible en todas las regiones.

Por defecto, solo los contactos guardados pueden enviar mensajes o realizar llamadas. La incorporación a nuevos grupos también queda bajo el control del adulto responsable, que debe aprobar las solicitudes correspondientes.

Sin embargo, hay una consideración importante: si el adulto autoriza el ingreso del menor a un grupo con personas desconocidas, el chico podrá ver los mensajes que envíen los integrantes de esa conversación.

Cómo funciona la privacidad y qué pasa al cumplir 13 años

Aunque los padres pueden supervisar distintos aspectos de la cuenta, los mensajes personales mantienen el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que ni los adultos responsables ni WhatsApp pueden leer el contenido de esas conversaciones.

La plataforma también envía notificaciones sobre actividades relevantes, como la incorporación de nuevos contactos o las solicitudes de mensajes pendientes de aprobación. De esta manera, los adultos pueden acompañar el uso de la aplicación sin tener que revisar constantemente el teléfono del menor.

Cuando el usuario cumple 13 años, o alcanza la edad mínima correspondiente en su país, WhatsApp notifica a los padres o tutores para que gestionen la transición a una cuenta sin supervisión y con acceso a las funciones habituales.

Por último, existe una dependencia entre ambas cuentas: si la cuenta del adulto se desactiva o queda bloqueada, las cuentas infantiles vinculadas se suspenden automáticamente hasta que vuelvan a asociarse con una cuenta parental activa.