Quiénes son los dueños y CEO de Anthropic, empresa de Inteligencia Artificial

En medio de las diferencias de Anthropic con el presidente Donald Trump, genera curiosidad quiénes son los siete multimillonarios que se encuentran detrás de una de las startups de inteligencia artificial más importantes del mundo. La empresa, detrás del chatbot Claude, fue fundada por dos hermanos junto a otros cinco colaboradores.

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¿Quiénes son los dueños de Anthropic?

Anthropic fue fundada por los hermanos Dario y Daniela Amodei, junto a otros cinco ex empleados de OpenAI. Hoy, todos los socios figuran entre los multimillonarios más influyentes del sector tecnológico.

Los hermanos Amodei son hijos de un artesano del cuero ítaloamericano y de una gerente de proyectos para bibliotecas, y se criaron en el Mission District de San Francisco, un barrio de fuerte impronta latina e inmigrante. Ambos trabajaron en OpenAI, donde ocupaban puestos vinculados a la seguridad y la ética de los modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, decidieron alejarse de la empresa que lanzó ChatGPT en 2021 por diferencias respecto al rumbo de la compañía después de que recibiera una fuerte inversión de Microsoft.

Dario y Daniela Amodei, son el CEO y la presidenta de Anthropic

Tras irse de OpenAI, los hermanos y otros cinco ex trabajadores de OpenAI decidieron crear una nueva empresa centrada en el desarrollo seguro de la inteligencia artificial, dándole paso a Anthropic.

Así, a los Amodei se sumaron: Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Christopher Olah. Según estimaciones de Forbes, cada uno de ellos tiene una participación accionaria de entre el 2% y el 3% de la compañía. Ese pequeño porcentaje, los ubica entre los multimillonarios de la IA ya que los hace tener un patrimonio neto de al menos 1.200 millones de dólares.

La historia de los hermanos Amodei: cómo llegaron a ser el CEO y la presidenta de Anthropic

Dario Amodei es el cofundador y actual CEO de Anthropic. Nacido en 1983 en California, es doctor en biofísica de la Universidad de Princeton. Antes de crear su empresa, fue vicepresidente de investigación en OpenAI, donde participó en el desarrollo del aprendizaje por refuerzo a partir de feedback humano (RLHF), una de las técnicas centrales para entrenar modelos de lenguaje.

Según los datos de Forbes, Dario Amodei tiene un patrimonio neto que ronda los 15.500 millones de dólares y ocupa el puesto 193 entre los más ricos del mundo en el ranking en tiempo real. Dentro de Anthropic, es quien marca el rumbo: se ocupa de la visión de la compañía, la investigación y las políticas de seguridad de la inteligencia artificial, un eje que la empresa promociona como su principal diferencial frente a otros desarrolladores de IA.

Detrás se encuentra Daniela Amodei, su hermana, que es la presidenta de Anthropic. Es cuatro años más joven que su hermano y su camino profesional fue distinto: estudió Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz y arrancó su carrera en política, reclutamiento tecnológico y áreas de confianza y seguridad. En 2013 se sumó a Stripe como reclutadora fundadora, después pasó a OpenAI, donde fue gerenta de ingeniería y luego vicepresidenta de personas y de seguridad y políticas.

Forbes también le atribuye a Daniela un patrimonio de alrededor de 15.500 millones de dólares. La mujer de 39 años, está casada y es madre de dos hijos. Entre sus tareas frente a Anthropic se encarga del costado comercial y la operación diaria.