Qué es Anthropic y por qué es tendencia en las últimas horas

La empresa le negó a la Casa Blanca eliminar las restricciones de seguridad para permitir su utilización militar sin límites.

Anthropic quedó en el centro de una disputa con el Gobierno de Donald Trump después de negarse a eliminar las restricciones de seguridad de sus modelos de inteligencia artificial para permitir su utilización militar sin límites. La startup consideró que esas protecciones son necesarias para evitar que la IA tome decisiones equivocadas con armas autónomas o sea utilizada para realizar vigilancia masiva sobre la población.

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El conflicto escaló rápidamente. La Casa Blanca decidió impedir que Anthropic vuelva a contratar con la administración estadounidense y busca catalogar a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro”, una medida que podría afectar también a las empresas que trabajan con sus servicios. Para la startup, el enfrentamiento representa una discusión mucho más profunda sobre los límites que debería tener la inteligencia artificial cuando se aplica a cuestiones militares.

Qué es Anthropic y por qué es importante

Aunque fuera de la industria tecnológica no tiene la misma notoriedad que ChatGPT o Google, Anthropic es considerada dentro del sector como una de las compañías con mayor potencial en el desarrollo de inteligencia artificial. Fue fundada por Dario Amodei, su actual director ejecutivo, junto con su hermana Daniela y otros exintegrantes de OpenAI.

La empresa nació con el objetivo de desarrollar una IA segura, con especial atención en el control y la interpretación de las decisiones tomadas por estos sistemas. Anthropic está constituida como una corporación de beneficio público, por lo que sus estatutos contemplan no solo los intereses económicos de sus accionistas, sino también el desarrollo de sistemas de IA controlables, interpretables y seguros.

Uno de sus productos más destacados es Claude Code, una herramienta orientada al desarrollo de software que puede asumir tareas completas en lugar de limitarse a sugerir líneas de código. Según el artículo, permite realizar acciones como crear funciones, corregir errores o integrar servicios mediante instrucciones en lenguaje natural.

La adopción de esta tecnología también tuvo un fuerte impacto económico para la compañía. Sus ingresos pasaron de alrededor de 1.000 millones de dólares a comienzos de 2025 a casi 20.000 millones en marzo de 2026, mientras que un informe citado por el medio señala que Claude Code representa el 4% del código que se sube a GitHub.

Trump decidió impedir que Anthropic vuelva a contratar con la administración estadounidense

El futuro de la IA militar

Para Anthropic, mantener sus límites de seguridad es una cuestión estratégica. La empresa teme que eliminar esas protecciones establezca un precedente de “todo vale” para la inteligencia artificial, con posibles consecuencias también en áreas como la ciberseguridad.

La disputa con Trump, por lo tanto, excede a una pelea entre una empresa tecnológica y el Gobierno estadounidense: pone sobre la mesa quién debe decidir cómo puede utilizarse una tecnología cada vez más poderosa y qué controles deberían mantenerse cuando entra en juego el desarrollo militar.