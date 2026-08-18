Una editorial musical demanda a Anthropic y Suno por uso indebido de canciones para entrenar la IA

​La editorial musical independiente estadounidense Round Hill Music demandó el lunes a Anthropic y Suno ante un ‌tribunal federal de California, ‌alegando que estas empresas de inteligencia artificial hicieron un uso indebido de cientos de sus canciones para entrenar sus sistemas.

Round Hill dijo en su demanda contra Anthropic que la empresa utilizó letras de al menos 500 canciones cuyos derechos pertenecen a la editorial —entre ellas canciones de ​James Brown, The ⁠Kinks y los Goo Goo Dolls— para enseñar a ‌su chatbot Claude a responder a las ⁠preguntas de los usuarios. La editorial ⁠alegó que Suno utilizó las mismas canciones para entrenar su sistema de generación musical basado en IA.

Round Hill comunicó al ⁠tribunal en ambos casos que podría llegar a ​añadir "diez mil o más" composiciones a las ‌demandas, reclamando una indemnización por ‌daños y perjuicios que podría "acercarse o incluso superar los ⁠1.000 millones de dólares".

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Los portavoces de Anthropic y Suno no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el caso.

"Tenemos la intención de llevar estos casos ​a juicio ‌y hacer que estas empresas rindan cuentas, y no aceptaremos una resolución que prive a los compositores y artistas de la parte de la compensación que les corresponde por derecho", dijo en ⁠un comunicado el director ejecutivo de Round Hill, Josh Gruss.

Las demandas de Round Hill se suman a las decenas de casos que enfrentan a titulares de derechos de autor —como autores y medios de comunicación— contra gigantes tecnológicos, entre ellos OpenAI, Microsoft y Meta Platforms, en relación con el entrenamiento de sus ‌sistemas de IA.

Anthropic, respaldada por Amazon, fue la primera gran empresa de IA en llegar a un acuerdo en uno de estos casos, al comprometerse el año pasado a pagar 1.500 millones de dólares a un grupo de autores ‌para resolver una demanda colectiva.

Anthropic se enfrenta a demandas independientes presentadas por Universal Music Group , BMG Rights Management y otras entidades ‌por el presunto ⁠uso indebido de miles de letras de sus canciones para el entrenamiento de la IA. ​Suno también se enfrenta a demandas independientes de UMG y Sony Music por el entrenamiento de su IA.

Con información de Reuters