¿Puede una tablet reemplazar a la notebook en el trabajo diario? El nuevo salto de la Galaxy Tab S12

Samsung presentó la serie Galaxy Tab S12, con los modelos Ultra (14,6 pulgadas) y S12+ (12,6 pulgadas), pensada para el trabajo móvil en entornos corporativos.

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Que una tablet reemplace a la notebook depende del tipo de trabajo, pero las especificaciones de esta serie apuntan en esa dirección: pantalla grande, teclado, lápiz y almacenamiento ampliable. El comunicado de Samsung habla de productividad móvil y no de reemplazo.

Dos modelos con la misma base

Ambos usan un procesador MediaTek Dimensity 9500, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliable con microSD de hasta 2 TB. Tienen pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, con un pico de brillo de 1.600 nits.

La Ultra mide 5,1 mm de grosor y pesa 692 g en Wi-Fi o 695 g en 5G, mientras que la S12+ tiene 5,3 mm y pesa 553 g o 555 g. La batería es de 11.600 mAh en la Ultra y de 10.600 mAh en la S12+, con carga de 45 W en ambas.

Qué las acerca a una notebook

Corren Android 17 con One UI 9 e incluyen el S Pen y una funda con teclado: en la Ultra, el Book Cover Keyboard Slim. La conectividad es Wi-Fi 7 en la Ultra y Wi-Fi 6E en la S12+, con Bluetooth 6.0 en las dos.

La Ultra suma resistencia IP68 y lector de huellas en pantalla. Ambas tienen cuatro parlantes con audio espacial de 4 canales y una cámara frontal gran angular de 12 MP pensada para videollamadas.

Qué ofrece para empresas

Samsung menciona inteligencia artificial, recursos de colaboración, protección de datos y gestión de dispositivos dentro del paquete corporativo. Los usos que señala abarcan salud, construcción y arquitectura, back office, administración pública y pymes.

André Peixoto, Director Senior para Oferta Integrada B2B de Samsung para América Latina, planteó que las empresas necesitan dispositivos que acompañen “un trabajo cada vez más móvil”. Los precios y la disponibilidad en la Argentina no están claros por ahora.