La iniciativa llega en un contexto en el que las empresas de menor tamaño enfrentan riesgos crecientes.

ASUS presentó ASUS ExpertGuardian, un ecosistema de seguridad integrado en sus notebooks profesionales ExpertBook que busca proteger a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) frente a ciberataques, robos de información y otras amenazas digitales. La propuesta apunta a facilitar el acceso a herramientas de protección de nivel empresarial, especialmente para negocios que no cuentan con un departamento de tecnología dedicado.

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La iniciativa llega en un contexto en el que las empresas de menor tamaño enfrentan riesgos crecientes. Según un estudio global de ASUS sobre el futuro de las Pymes, el 74% de las pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica considera que tiene más probabilidades de sufrir un ciberataque que una gran corporación. Además, el 28% afirma haber experimentado una filtración de datos o un ataque informático.

Los principales riesgos de ciberseguridad para las Pymes

El relevamiento también muestra las dificultades que enfrentan estas organizaciones para implementar políticas de protección digital. El 56% de los responsables de negocios y tecnología de la región considera que garantizar la seguridad de los datos y cumplir con los protocolos de ciberseguridad es una de las tareas más complejas de su infraestructura informática.

A esto se suma otro problema: el 74% de las Pymes que no tienen un departamento de TI dedicado reconoce que suele postergar las actualizaciones críticas de software y del sistema operativo. Esta práctica puede dejar abiertas vulnerabilidades conocidas y facilitar el ingreso de programas maliciosos.

Frente a este escenario, ASUS presentó una guía con recomendaciones para incorporar hábitos de seguridad en la rutina laboral y aprovechar las herramientas integradas en sus dispositivos.

Cómo proteger los datos de una Pyme con ASUS ExpertGuardian

La compañía destaca cinco prácticas fundamentales para reducir los riesgos digitales:

Utilizar contraseñas seguras y autenticación en dos pasos: evitar reutilizar claves y activar la verificación de doble factor. ExpertGuardian incorpora un chip dTPM 2.0 que protege las credenciales mediante cifrado a nivel de hardware y un sistema de arranque seguro.

Prevenir ataques de phishing: revisar los remitentes, comprobar los dominios de los correos electrónicos y desconfiar de solicitudes urgentes que puedan esconder intentos de fraude.

Controlar los dispositivos externos: evitar memorias USB desconocidas y utilizar únicamente plataformas corporativas de almacenamiento. La solución permite restringir determinados puertos para limitar las conexiones externas.

Mantener los sistemas actualizados: instalar los parches de seguridad y las actualizaciones de aplicaciones. Los equipos ExpertBook con ExpertGuardian ofrecen soporte de actualizaciones de hasta cinco años.

Garantizar la continuidad operativa: la tecnología BIOS Self-Recovery detecta posibles alteraciones maliciosas del firmware y permite restaurar el equipo a un estado seguro.

ASUS ExpertGuardian es un ecosistema de seguridad integrado en sus notebooks.

Una apuesta por la seguridad empresarial

Con ExpertGuardian, ASUS busca acercar herramientas de protección avanzadas a empresas que suelen tener presupuestos y recursos tecnológicos más limitados.

La propuesta combina defensas integradas en el hardware con recomendaciones para que los empleados incorporen hábitos digitales seguros. De esta manera, la compañía apunta a reducir los riesgos de pérdida de información, proteger los datos de clientes y evitar interrupciones que puedan afectar el funcionamiento cotidiano de las Pymes.