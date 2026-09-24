Prohibición de celulares en primarias y secundarias de México: la aclaración oficial sobre las sanciones a los estudiantes

Apenas se conoció la restricción de celulares en las escuelas mexicanas, la duda que más circuló entre familias y alumnos no fue sobre la medida en sí, sino sobre lo que pasa si alguien no la cumple. La respuesta oficial llegó a los pocos días.

{{{htmlAmp}}}

La Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto completo del acuerdo, y ahí quedó claro que la restricción no es igual de estricta para todos los niveles educativos del país.

Una restricción que cambia según el nivel

En preescolar, primaria y secundaria, el artículo 2 del acuerdo restringe el uso de celulares durante toda la jornada escolar. En el nivel medio superior, en cambio, el artículo 3 apunta a fomentar el uso responsable y limitar el uso no pedagógico, algo que cada escuela define en asambleas junto con la comunidad educativa.

Para la educación superior, el artículo 4 deja la decisión directamente en manos de cada universidad, que va a fijar sus propias reglas de uso ético y seguro según su autonomía.

Por qué no hay castigos para quien no cumpla

Uno de los puntos que más generó dudas es si existen sanciones para los alumnos que no respeten la restricción. La respuesta oficial es que no hay castigos ni medidas disciplinarias previstas: el enfoque elegido es el de la corresponsabilidad, la prevención y la formación, no el de la sanción.

Esa lógica quedó plasmada en los Decálogos de conducta que el propio acuerdo introduce para cada nivel educativo, pensados como una guía de convivencia y no como un reglamento punitivo.

Cuándo sí se puede usar el celular en la escuela

La norma prevé varias excepciones puntuales: actividades escolares programadas por los docentes, situaciones de emergencia que requieran comunicación urgente, necesidades médicas comprobadas, y los momentos de recreo o las zonas que cada escuela defina previamente para ese uso.