Tienen la red pero no la tecnología: la insólita razón por la que millones de usuarios no pueden acceder al 5G ni a la eSIM

Suena raro, pero es lo que está pasando: la infraestructura ya está lista, las operadoras ofrecen el servicio y, sin embargo, la mayoría ni siquiera puede usarlo. No es un problema de cobertura, sino de qué celular tenés en la mano.

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En México, la red 5G ya funciona y las principales compañías ofrecen tarjetas eSIM desde hace tiempo. El problema es que más del 70% de los celulares en uso hoy no son compatibles con ninguna de las dos tecnologías.

El país quedó relegado en el ranking global

México ocupa el puesto 43 de 50 mercados analizados en el Global eSIM Index 2026, con apenas 58,2 puntos sobre 100. Para tener una idea de la distancia, Brasil sacó 77,6 puntos y Argentina llegó a 72,2, bien por encima del promedio mexicano.

Solo el 22% de los smartphones que circulan actualmente en el país son técnicamente compatibles con eSIM, aunque se espera que esa proporción llegue al 50% recién hacia el final de esta década, un salto que todavía va a tardar varios años en concretarse.

El verdadero cuello de botella está en los equipos

La causa no tiene que ver con la red ni con las operadoras, sino con el parque de celulares: la eSIM se incorporó primero en los equipos de gama alta, mientras que la mayoría de los usuarios mexicanos usa dispositivos de gama media y baja, que todavía dependen del chip físico.

La renovación del parque es lenta porque los equipos compatibles suelen ser más caros, y eso frena la migración natural hacia la nueva tecnología. A esto se suma otro obstáculo: los procesos de activación de la eSIM todavía no son lo suficientemente simples ni autogestionables.

Una tecnología pensada para simplificar, pero que complica

La eSIM fue diseñada justamente para facilitar la activación remota, sin necesidad de ir a una sucursal ni cambiar chips físicos. Pero mientras esos procesos sigan siendo complejos, buena parte de su potencial queda sin aprovecharse, incluso entre quienes sí tienen un celular compatible.