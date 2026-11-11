¿Programás o diseñás? El nuevo lanzamiento de Logitech pensado como una extensión de la creatividad digital

El lanzamiento está dedicado a los desarrolladores de software y los profesionales de la creatividad.

Logitech presentó dos ediciones especiales de su mouse MX Master 4, diseñadas para homenajear a dos comunidades que tienen un papel central en el mundo digital: los desarrolladores de software y los profesionales de la creatividad. Se trata de las versiones Developer Edition y Creator Edition, que combinan las características del periférico con diseños inspirados en sus respectivos ámbitos de trabajo.

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Las nuevas propuestas mantienen las prestaciones principales del MX Master 4, entre ellas la respuesta háptica personalizable, el botón Action Ring para acceder a herramientas y atajos, y la rueda de desplazamiento MagSpeed. La diferencia está en su identidad visual, con detalles que buscan representar la cultura, las herramientas y las actividades de cada comunidad.

MX Master 4 Developer Edition: un homenaje a los programadores

La MX Master 4 Developer Edition está pensada para quienes trabajan en el desarrollo de software y la programación. Su acabado negro mate incorpora grabados inspirados en el lenguaje de código, con referencias a anotaciones de sintaxis, etiquetas de marcado y circuitos. También incluye una representación del clásico mensaje «Hello, World», habitual en los primeros ejercicios de programación.

El diseño suma guiños a la cultura de los desarrolladores y al movimiento del software de código abierto, con referencias a fechas y acontecimientos importantes para esa comunidad.

En cuanto a sus funciones, la respuesta háptica permite recibir retroalimentación táctil durante distintas tareas, como navegar por grandes repositorios de código o cambiar entre ventanas de terminal. Además, el botón Action Ring facilita el acceso a macros personalizables y asistentes de inteligencia artificial.

Por su parte, la rueda MagSpeed permite desplazarse hasta 1.000 líneas por segundo, sin perder precisión al momento de detener el movimiento.

MX Master 4 Creator Edition: diseñada para profesionales creativos

La MX Master 4 Creator Edition toma como referencia el trabajo de diseñadores, fotógrafos y editores de video. Su superficie incorpora elementos gráficos asociados con los entornos de creación, como cuadrículas de composición, bandas de calibración de color y marcas de alineación que recuerdan a una mesa de trabajo de diseño.

También incluye referencias discretas a fechas relacionadas con la creatividad, la fotografía y el diseño.

Logitech presentó dos ediciones especiales de su mouse MX Master 4.

En el apartado funcional, conserva las herramientas del modelo original. La respuesta háptica personalizable brinda información táctil al recorrer líneas de tiempo, ajustar controles o realizar ediciones de imágenes. El Action Ring, en tanto, permite acceder rápidamente a macros, ruedas de color y atajos para herramientas de inteligencia artificial generativa.

Las funciones que comparten las dos ediciones

Con estas versiones, Logitech busca ampliar la propuesta del MX Master 4 sin modificar sus características centrales. Tanto la Developer Edition como la Creator Edition mantienen la combinación de personalización, accesos rápidos y desplazamiento de alta velocidad que caracteriza al mouse.

De esta manera, la compañía apuesta por ofrecer periféricos que, además de acompañar las exigencias del trabajo diario, reflejen los intereses y la identidad de quienes los utilizan.