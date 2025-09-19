Oracle lanzó Java 25: qué novedades incluye

Oracle presentó oficialmente Java 25, la nueva versión de la plataforma de desarrollo más utilizada en el mundo. Con motivo del 30º aniversario del lenguaje de programación, la compañía anunció una actualización que incluye 18 mejoras clave en el JDK, orientadas a potenciar la seguridad, el rendimiento y la integración con inteligencia artificial. Además, confirmó soporte a largo plazo durante ocho años, con actualizaciones de seguridad y rendimiento hasta 2028, y mantenimiento opcional hasta 2033.

La nueva edición no solo refuerza la confiabilidad del ecosistema Java, sino que también busca simplificar el aprendizaje para nuevos programadores. Esto responde a una demanda creciente: aplicaciones más rápidas, seguras y optimizadas para cargas de trabajo de IA, que hoy son esenciales en sectores como la nube, el big data y los servicios financieros.

"Java 25 evidencia la constante inversión de Oracle en funciones y capacidades que impulsen las soluciones de IA y simplifiquen el lenguaje, en un

intento por que Java sea más fácil de aprender para los nuevos desarrolladores y equipos de TI", afirmó Georges Saab, vicepresidente senior de Oracle Java Platform y presidente del consejo de administración de OpenJDK.

Principales mejoras de Java 25

Lenguaje : más expresivo y moderno, con nuevas formas de escribir código más claro, conciso y seguro. Incluye patrones avanzados en switch e instanceof, archivos compactos y constructores más flexibles.

Bibliotecas : optimización para aplicaciones complejas y concurrentes, además de nuevas APIs para cálculos vectoriales, fundamentales en proyectos de IA.

Seguridad : integración de APIs para gestionar claves y certificados en estándares actuales, y preparación para la transición al cifrado poscuántico.

Rendimiento : menor consumo de memoria, generación más rápida de código nativo y tiempos de respuesta ágiles en entornos exigentes.

Supervisión: herramientas más avanzadas para perfilar CPU, identificar cuellos de botella y mejorar la confiabilidad del software.

Habrá actualizaciones de seguridad y rendimiento hasta 2028, y mantenimiento opcional hasta 2033.

Estas novedades son el resultado de la colaboración entre Oracle, la comunidad global de OpenJDK y el Java Community Process (JCP), lo que refuerza el rol de Java como tecnología abierta y en evolución constante.

Java 25 y la nube

Un punto clave es su integración con Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la primera nube de hiperescala en soportar JDK 25. Esto permite a los desarrolladores acceder a Oracle Java SE y al Enterprise Performance Pack sin costo adicional, logrando aplicaciones más rápidas y con mejor relación costo-beneficio.

Además, la suscripción Oracle Java SE Universal ofrece soporte premium, herramientas de gestión, uso de GraalVM y flexibilidad para actualizar según las necesidades de cada negocio.

Con Java 25, Oracle reafirma su apuesta por un lenguaje que, tras tres décadas, sigue siendo central en el desarrollo de software empresarial, ahora con el foco puesto en la inteligencia artificial y la seguridad del futuro.