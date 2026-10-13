Precios de PlayStation Plus en México: cuánto cuestan los planes Essential, Extra y Deluxe

PlayStation Plus ya se cobra en pesos mexicanos en México: Essential arranca en 149 pesos al mes, Extra en 229 y Deluxe en 279, antes de impuestos. La PlayStation Store mexicana pasó a cobrar en pesos desde agosto y con eso cambió la forma de leer el precio de la suscripción. Antes se pagaba en dólares y ahora hay una tarifa local para cada plan, con descuentos fuertes si se contrata por tres o doce meses.

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Cuánto cuesta cada plan en pesos

Essential cuesta 149 pesos por un mes, 399 por tres meses y 1.120,18 por un año. Extra sube a 229 pesos mensuales, 659 por trimestre y 1.861,34 por 12 meses.

Deluxe, el escalón más alto de la región, vale 279 pesos al mes, 759 por trimestre y 2.154,35 por un año. Esos son los valores que muestra la tienda antes de impuestos. Con impuestos incluidos, el Essential mensual sube a 172,84 pesos y el Deluxe anual, a 2.499,05.

Qué incluye cada plan

Essential cubre lo básico del servicio: multijugador en línea, almacenamiento en la nube, juegos mensuales, descuentos exclusivos y Share Play. Es el único de los tres que no suma catálogo de juegos.

Extra agrega el catálogo de PS4 y PS5 y la biblioteca Ubisoft+ Classics, y Deluxe suma además clásicos de PS1, PS2 y PSP, pruebas de juegos y el catálogo de Sony Pictures. Cada escalón incluye todo lo del anterior, así que la diferencia está en cuánto catálogo se quiere tener a mano.

Cuál conviene según el uso

El plan anual es la tarifa más eficiente en los tres niveles: según un cálculo propio, ahorra entre 32% y 37% frente a pagar doce meses sueltos. En Essential son unos 668 pesos menos, en Extra unos 887 y en Deluxe unos 1.194.

El salto más barato es el último: pasar de Extra a Deluxe cuesta 50 pesos más por mes, contra 80 pesos entre Essential y Extra. Para quien ya usa el catálogo, los clásicos y las pruebas salen proporcionalmente más baratos que el primer escalón. La tesis es simple: conviene pagar por año y decidir el plan según cuánto catálogo se juega de verdad.