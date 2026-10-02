Los podés descargar gratis en PS4 y PS5: la lista confirmada de títulos que PlayStation Plus regala en octubre

Carreras, monstruos y batallas con robots gigantes. PlayStation Plus confirmó su catálogo mensual de octubre, disponible para descargar entre el 6 de octubre y el 2 de noviembre, con tres juegos bastante distintos entre sí que cubren géneros muy separados.

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El anuncio llegó a través del blog oficial de PlayStation, firmado por Adam Michel, Senior Manager de Game Services en SIE, donde se detalló además que los suscriptores todavía tenían tiempo hasta el 5 de octubre para sumar a su biblioteca los juegos de septiembre, como Sniper Elite: Resistance y MLB The Show 26.

F1 25 y Hunt Showdown 1896, los dos exclusivos de PS5

El primero de la lista es F1 25, el simulador oficial del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la temporada pasada. Trae los modos de un jugador clásicos, como Career y My Team 2.0, además de un modo online llamado F1 World, donde se compite en equipo contra pilotos manejados por IA.

El segundo título es Hunt: Showdown 1896, un shooter de extracción ambientado en un universo de cazadores y monstruos. Hasta tres jugadores pueden sumarse en cooperativo para rastrear jefes y conseguir recompensas, mientras compiten contra otros cazadores que también buscan escapar del mapa con vida.

Earth Defense Force, el único disponible también en PS4

El tercer juego, Earth Defense Force: World Brothers 2, es el único de los tres que llega tanto a PS5 como a PS4, lo que lo vuelve la opción más accesible para quien todavía no actualizó de consola. Propone un sistema de selección de equipos con cooperativo online para hasta cuatro jugadores, además de pantalla dividida local para dos.

La mezcla de géneros, entre simulación deportiva, shooter cooperativo y acción arcade, repite la lógica habitual del servicio: ofrecer algo para distintos tipos de jugador en una misma tanda mensual, sin apostar todo a un único estilo de juego.