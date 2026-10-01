El primer juego debería invitar a volver a jugar, en vez de exigir un gran compromiso. A quienes empiezan les beneficia contar con controles que puedan practicar, objetivos visibles y un ritmo que se ajuste al tiempo disponible. Elegir un solo título también reduce la sobrecarga de opciones, por lo que resulta más fácil notar el progreso personal a lo largo de varias sesiones.

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Las compras de entretenimiento pueden mantenerse al margen de este sencillo plan. Un jugador puede decidir comprar tarjeta Spotify para escuchar música entre sesiones, mientras mantiene su atención en un único título fácil de manejar. Lo importante es elegir una actividad que resulte lo bastante clara como para retomarla.

Mejores opciones para un primer juego fácil de abordar

Mario Kart 8 Deluxe es ideal para quienes prefieren carreras cortas con una meta claramente definida. Su opción de dirección inteligente ayuda a los pilotos novatos a mantenerse en la pista, mientras que las carreras en solitario, el juego inalámbrico local y el juego en línea ofrecen distintas formas de volver a jugar. Minecraft es una excelente opción para jugadores curiosos que quieren espacio para experimentar. El modo Creativo ofrece recursos ilimitados, inmunidad al daño y la posibilidad de volar, por lo que un principiante puede practicar el movimiento, la construcción y la exploración antes de probar el modo Supervivencia. Stardew Valley ofrece varias formas tranquilas de iniciarse en el juego, en lugar de una única misión fija. La agricultura, la pesca, la recolección, la minería, la fabricación de objetos, la cocina y las actividades comunitarias permiten a cada jugador centrarse en lo que más le interese. Animal Crossing: New Horizons permite avanzar al ritmo que cada jugador elija. La jardinería, la pesca, el coleccionismo, la decoración y las interacciones con los residentes generan pequeñas tareas fáciles de retomar, y Nintendo ofrece una guía de inicio para jugadores nuevos. ASTRO's Playroom es un punto de partida práctico para quienes tienen una PS5, ya que viene preinstalado en las consolas PS5. Los textos fáciles de leer, los gráficos de alto contraste, la posibilidad de pausar sin conexión y la ausencia de pulsaciones rápidas obligatorias favorecen una experiencia inicial más accesible. It Takes Two ofrece a dos jugadores una forma compartida de aprender mecánicas cooperativas. Está diseñado para el cooperativo local y el juego en línea, mientras que Friend’s Pass permite a quien posee el juego invitar a otro jugador que no tenga el juego completo, sujeto a los requisitos de plataforma y suscripción para el juego en línea en consola.

Una rutina repetible para lograr un progreso visible

Comienza cada sesión dedicando unos minutos a repasar los controles; luego, elige un objetivo pequeño y fija un tiempo de juego determinado. Termina una carrera, construye una estructura pequeña, completa una tarea de la granja, decora una habitación o aprende una mecánica cooperativa. Estos hitos visibles dan un propósito a cada sesión sin convertir el juego en un proyecto para completarlo todo.

Haz una pausa en un punto natural antes de que jugar se vuelva agotador o frustrante. Deja a la vista una próxima tarea sencilla; así, al retomar el juego, tendrás un propósito claro en vez de una obligación poco definida. Quienes juegan solos pueden optar por actividades de final abierto, mientras que dos jugadores pueden elegir modos cooperativos o multijugador local.

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