¿Precio mínimo histórico? El Huawei Watch GT 6 Pro de titanio cayó a un descuento del 39% en Amazon

El Huawei Watch GT 6 Pro de titanio baja a 4.854 pesos mexicanos en Amazon México, un 39% menos que su precio de lista de 7.999.

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Un smartwatch con caja de titanio y cristal de zafiro por menos de 5.000 pesos mexicanos corre la discusión de lugar: importa menos si es el precio mínimo histórico que qué se lleva el comprador por ese valor. Lo respaldado es el descuento frente al precio de lista original; no hay un historial de precios que confirme que sea el piso.

Cuánto cuesta y cómo se puede pagar

El reloj pasó de 7.999 a 4.854 pesos mexicanos, un ahorro de 3.145 pesos mexicanos que equivale a aproximadamente 39%. La publicación lo ofrece como producto nuevo, en empaque sellado, con garantía de Amazon México y envío gratis.

Se puede pagar en 15 meses sin intereses de 323,60 pesos mexicanos con tarjetas BBVA, o en mensualidades con otras tarjetas participantes. Amazon suma 30 días de devolución sin costo. Los valores corresponden a México y pueden cambiar.

Materiales y batería del GT 6 Pro

Según Huawei, la caja es de aleación de titanio de grado aeroespacial y la pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas está protegida con cristal de zafiro, resistente a rayones y golpes del día a día.

La batería, con alto contenido de silicio y 37% más de densidad de energía, promete hasta 21 días de autonomía con uso moderado y hasta 40 horas de GPS continuo en ciclismo o senderismo.

Salud, GPS y compatibilidad

El reloj hace un electrocardiograma (ECG) en 30 segundos con el electrodo lateral y mide oxígeno en sangre (SpO2), estrés, sueño y frecuencia cardíaca en tiempo real. Como en cualquier reloj, esos datos orientan, pero no sustituyen una consulta médica.

El sistema de antena Sunflower Positioning mejora la precisión del GPS en 20%, según Huawei. Funciona con iPhone, Android y HarmonyOS. La disponibilidad en la Argentina no está clara.