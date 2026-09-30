Llegaron los nuevos Huawei Watch GT 7 y GT 7 Pro: precios, características y ofertas de lanzamiento

Renovar el smartwatch de referencia de Huawei ya tiene fecha en México. La marca puso a la venta los Watch GT 7 y GT 7 Pro con descuento de lanzamiento incluido y financiamiento extendido, apuntando directo a quien busca un reloj con foco en salud y deporte.

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Los dos modelos están disponibles en Amazon México y Mercado Libre, con envío gratuito y período de devolución sin costo. El GT 7 arranca en 4.999 pesos mexicanos, mientras que el GT 7 Pro, la versión más premium de la línea, se consigue por 6.999 pesos, ambos con la posibilidad de financiar la compra hasta en 24 meses sin intereses.

Qué trae el GT 7 Pro para justificar el salto de precio

La diferencia entre ambos modelos no es solo de precio. El GT 7 Pro suma un cuerpo de aleación de titanio y un bisel de nanocerámica resistente a golpes, pensado para un uso más exigente que el de un smartwatch convencional. También incorpora función de electrocardiograma y monitoreo de fibrilación auricular, dos herramientas que antes solían reservarse a gamas todavía más altas.

Para quienes entrenan en bicicleta, el Pro suma nuevos modos de ciclismo con sincronización de rutas, una función pensada para planificar salidas largas sin depender de otro dispositivo. La batería, en ambos casos, promete hasta 21 días de autonomía con un uso liviano.

El GT 7 estándar apunta a un uso más cotidiano

El modelo base no se queda atrás en el terreno del seguimiento de salud. Incorpora un nuevo Índice de Condición Física que combina datos de sueño, recuperación y actividad en una sola métrica, pensada para que el usuario entienda de un vistazo cómo viene su semana sin cruzar varias pantallas.

El GT 7 también ofrece biseles personalizables para cambiar el estilo del reloj según la ocasión, y es compatible tanto con iOS como con Android. Ambos modelos de la línea sincronizan notificaciones, información de salud y datos deportivos con el celular en tiempo real, algo ya estándar en esta categoría, pero que Huawei sigue puliendo edición tras edición.

Con estos lanzamientos, Huawei busca sostener su lugar entre las opciones más elegidas del segmento de wearables en México, un mercado donde la competencia con otras marcas asiáticas se volvió cada vez más apretada en los últimos años.