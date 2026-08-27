Potencia extrema en la mano: la esperada consola portátil de Xbox ya tiene precio oficial en México

Cuando Republic of Gamers (ROG) presentó su primera Ally, la propuesta llamó la atención por ser distinta a lo que venían ofreciendo Xbox, PlayStation y Nintendo: condensar la potencia de una laptop gamer en el formato de una consola portátil. Ahora, coincidiendo con los 20 años de la marca ROG, llega una segunda versión que corrige el reclamo más repetido sobre el primer modelo.

El cambio que todos pedían: la pantalla

La queja más frecuente sobre la Ally original apuntaba directo a la pantalla. La ROG Xbox Ally X20 la resuelve incorporando un panel OLED de 7,4 pulgadas, en reemplazo del IPS de siete pulgadas del modelo anterior, además de sumar algo más de brillo y renovar joysticks, gatillos y botones para mejorar la experiencia de juego.

La potencia se mantiene intacta

En lo que respecta al hardware interno, ASUS decidió no tocar nada: la consola conserva el chip Ryzen AI Z2 Extreme de AMD, junto con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Esa configuración ya sorprendía por su potencia en un dispositivo de este tamaño durante 2025, y sigue siendo un número alto para 2026.

Cuánto cuesta y cuándo llega a México

La consola ya está en fase de reserva, y las primeras unidades para Estados Unidos estarán disponibles a partir del 15 de octubre, aunque las fechas para Latinoamérica todavía no se confirmaron. En México, ASUS lanzó un bundle premium de 49.999 pesos que suma los lentes de realidad aumentada XREAL R1, capaces de proyectar una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas con 240 Hz de refresco, más un maletín Pelican y una funda para la consola. Comprada por separado, la ROG Xbox Ally X20 tendrá un precio de lanzamiento de 26.999 pesos.

La ventaja de fondo: seguir siendo una PC

Lo que distingue a este tipo de consolas es que, en el fondo, siguen siendo una computadora con Windows 11. Eso le permite al usuario instalar tiendas como Steam o Epic Games y acceder a bibliotecas de juegos que ya tenga compradas ahí, sin quedar atado al ecosistema de un solo fabricante, como sí ocurre con una consola tradicional.