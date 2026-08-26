Guía para no gastar de más: qué placa de video necesita tu notebook según los juegos que te gustan

La placa de video o GPU es uno de los componentes más importantes al elegir una notebook gamer. De ella depende la calidad gráfica, la fluidez de los juegos y, en buena medida, cuánto tiempo el equipo podrá seguir ejecutando los títulos que lleguen en los próximos años. También es uno de los elementos que más impacta en el precio final, por lo que elegir bien puede evitar gastar de más o quedarse corto demasiado rápido.

Según ASUS, el avance de las GPUs permitió que las notebooks gamer dejaran atrás la época de los equipos pesados, ruidosos y con poca autonomía. La mejora en la eficiencia energética, los nuevos sistemas de refrigeración y el uso de inteligencia artificial para escalar imágenes y generar fotogramas hicieron posible obtener un rendimiento cada vez mayor en equipos más compactos.

Qué GPU elegir según el tipo de juego

La elección depende, antes que nada, de qué se juega. Para títulos competitivos como Valorant, League of Legends, Counter-Strike o Fortnite, una GPU de entrada puede ofrecer una experiencia sólida en 1080p. Lo mismo ocurre con juegos indie y producciones de algunos años.

La exigencia cambia con los grandes juegos AAA, mundos abiertos y títulos que utilizan ray tracing. En esos casos, una GPU más potente permite aumentar la resolución, mejorar la calidad visual y mantener una tasa de cuadros más estable.

Como referencia, la RTX 5050 apunta al gaming en 1080p, mientras que la RTX 5060 se presenta como una opción equilibrada para la mayoría de los jugadores. La RTX 5070 permite dar el salto a 1440p, y la RTX 5070 Ti suma mayor margen para configuraciones avanzadas. En la parte superior aparecen las RTX 5080 y RTX 5090, pensadas para juegos exigentes, ray tracing y resoluciones de hasta 4K.

La placa de video o GPU es uno de los componentes más importantes al elegir una notebook gamer.

La pantalla y el TGP también importan

No alcanza con mirar únicamente el nombre de la GPU. La pantalla de la notebook también determina cuánto se puede aprovechar su potencia. Un panel de 240 o 300 Hz necesita una placa capaz de generar suficientes cuadros por segundo, mientras que una pantalla de mayor resolución exige más rendimiento gráfico.

Otro dato clave es el TGP (Total Graphics Power), que indica el margen de energía y potencia que recibe la GPU. Dos notebooks con la misma placa pueden rendir diferente según su diseño, refrigeración y configuración. Un equipo más grande puede sostener mayor potencia durante sesiones largas, mientras que uno ultradelgado prioriza portabilidad y eficiencia.

En el catálogo de ASUS, las TUF Gaming A16 y F16 apuntan al rendimiento en 1080p con RTX 5060; la ROG Zephyrus G16 combina potencia y formato liviano; la ROG Strix G16 prioriza altas tasas de cuadros, y la ROG Strix SCAR 18, con RTX 5080 o 5090, se ubica como la opción para quienes buscan el máximo rendimiento.

La clave, en definitiva, es elegir la notebook gamer según el uso real: qué juegos se van a correr, qué pantalla se necesita y cuánto importa la portabilidad frente a la potencia sostenida.