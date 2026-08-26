Potencia, edición e Inteligencia Artificial: cómo los videojuegos transformaron el futuro de las PC personales

El gaming dejó hace tiempo de terminar cuando se cierra un juego. Hoy, una misma partida puede continuar en un vivo, convertirse en un video para redes sociales o generar conversaciones dentro de una comunidad digital. Por eso, las notebooks para gaming también evolucionaron: además de ofrecer rendimiento, buenos gráficos y baja latencia, ahora deben responder a tareas como transmitir, editar contenido, estudiar o trabajar.

Esta transformación tiene una explicación clara: el gaming sigue siendo uno de los principales impulsores de la innovación tecnológica. “Cuando un usuario busca que un juego corra con fluidez, con buenos gráficos y baja latencia, también está elevando el estándar del equipo que usa”, explicó Gustavo Ramírez, líder de ventas de Consumo para Latinoamérica en AMD. Ese mismo dispositivo puede utilizarse después para crear contenido o realizar otras tareas.

El gamer ya no solo juega

A la hora de jugar, las prioridades se mantienen: rendimiento, estabilidad, calidad visual y tiempos de respuesta reducidos. El objetivo no pasa simplemente por sumar funciones, sino por contar con un equipo capaz de acompañar las exigencias de cada juego y mantener una experiencia fluida.

Sin embargo, el perfil del usuario cambió. Hoy es habitual que una persona juegue y, al mismo tiempo, transmita sus partidas, edite videos, produzca contenido para redes sociales o participe activamente en comunidades digitales. Esto convierte a la notebook en una herramienta multifunción que puede adaptarse a distintos usos durante el día.

El crecimiento del streaming también abrió nuevas posibilidades. Una partida puede transformarse en un tutorial, una reseña, un vivo o una producción audiovisual. Lo que comienza como entretenimiento puede convertirse, incluso, en una oportunidad de aprendizaje o desarrollo profesional.

Al momento de elegir una notebook gamer, conviene pensar en el uso real.

El papel de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial también suma nuevas herramientas, especialmente en tareas de creación y productividad. Puede colaborar con la optimización de imágenes, la edición de contenido, la automatización de procesos y la mejora de experiencias multimedia.

En gaming, en cambio, las prioridades siguen estando relacionadas con el rendimiento, los gráficos y la baja latencia. La IA puede aportar valor cuando ayuda a optimizar recursos, mejorar la multitarea o simplificar procesos creativos.

Al momento de elegir una notebook gamer, conviene pensar en el uso real. No es lo mismo buscar un equipo exclusivamente para jugar que necesitarlo también para transmitir, editar videos, estudiar o trabajar fuera de casa.

Las PCs con IA agéntica amplían esta versatilidad al permitir que determinadas tareas de inteligencia artificial se ejecuten directamente en el dispositivo y se distribuyan entre la CPU, los gráficos y una NPU dedicada. En ese escenario, plataformas con procesadores AMD Ryzen AI Serie 400 apuntan a combinar multitarea, eficiencia energética y autonomía.

En definitiva, el gaming ya no es una actividad aislada. Jugar, crear y trabajar pueden convivir en un mismo equipo, y la clave está en elegir una notebook preparada para responder tanto durante la partida como en todo lo que viene después.