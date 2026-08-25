Día del Gamer: los datos que confirman a Latinoamérica como la nueva potencia mundial de los videojuegos

Latinoamérica se consolidó como uno de los mercados más importantes de la industria del gaming.

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha que desde 2008 homenajea a las más de 2.500 millones de personas que disfrutan de los videojuegos en todo el mundo. En este contexto, Latinoamérica se consolidó como uno de los mercados más importantes de la industria del gaming, con 372,3 millones de jugadores durante 2025 y una facturación cercana a los US$ 8.300 millones, según datos del Global Games Market Report 2025 de Newzoo.

Las cifras reflejan el crecimiento de una industria que ya dejó atrás la idea de ser un entretenimiento de nicho. El gaming se convirtió en uno de los sectores más grandes y dinámicos del entretenimiento global y la región tiene un papel cada vez más relevante. De acuerdo con el informe, la cantidad de jugadores en Latinoamérica creció un 4,5% interanual y el 69% de la población conectada juega en al menos una plataforma.

Un mercado gamer cada vez más joven

Otro de los datos que explica el crecimiento del sector es el peso de las nuevas generaciones. Según el estudio PGB Latam, presentado durante Gamescom Latam, la Generación Z representa el 47,5% del mercado gamer latinoamericano, una participación que aumentó 12,2% respecto del año anterior.

Para buena parte de estos jugadores, los videojuegos ya no son solamente una forma de pasar el tiempo. Las plataformas de gaming se transformaron en espacios para socializar, encontrarse con otras personas y consumir contenido. Además, para algunos usuarios también representan una oportunidad profesional a través de los esports, el streaming y la creación de contenido.

El crecimiento también se refleja en el consumo. Casi la mitad de los jugadores de la región, un 46%, realiza algún tipo de gasto relacionado con los videojuegos, un comportamiento que muestra una mayor madurez del mercado y un crecimiento en el poder de consumo de la comunidad gamer latinoamericana.

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer.

La tecnología, una pieza clave para jugar

En este escenario, la tecnología tiene un rol cada vez más importante. La precisión de un mouse, la respuesta de un teclado o la calidad del audio pueden influir tanto en el rendimiento competitivo como en la inmersión durante una partida.

Sin embargo, uno de los desafíos sigue siendo facilitar el acceso a herramientas y dispositivos para una comunidad gamer que crece en distintos segmentos sociales y económicos. Bajo esa mirada, Logitech G impulsa durante agosto una nueva edición de los Logitech G Play Deal Days, una iniciativa regional que ofrece beneficios especiales, sorteos y premios semanales.

La propuesta se desarrolla del 1 al 31 de agosto en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala, como parte de las celebraciones del Mes del Gamer.

Con más de 372 millones de jugadores, una comunidad cada vez más joven y un mercado en expansión, Latinoamérica dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los motores del gaming mundial. El Día del Gamer es, así, una oportunidad para celebrar a una comunidad que compite, se entretiene, aprende y construye vínculos a través de los videojuegos.