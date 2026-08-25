Furor en Steam: reveló los 10 juegos más buscados del momento y el más esperado ya salió a la luz

El catálogo de PC es mucho más variado que el de consolas, y eso también se nota en lo que la comunidad gamer marca como deseado en Steam. La plataforma reveló su ranking actualizado y hay una sorpresa: el juego que se llevó el primer puesto recién salió a la luz.

Del décimo al cuarto puesto

La lista está armada con los datos oficiales de juegos más deseados de Steam, algo que no necesariamente refleja ventas o calidad, sino cuántas personas los marcaron en su lista de deseos. Arranca en el puesto diez con Ill, un juego de terror de aspecto extremadamente realista que se lanzará el año que viene. Le sigue Witchbrook, una mezcla entre Stardew Valley y Harry Potter sin fecha confirmada, pero esperado antes de fin de año, y en el puesto ocho aparece el remake de Resident Evil Veronica, previsto para 2027. Un clásico que vuelve y dará que hablar entre los gamers de la vieja escuela.

Los puestos siguientes bajan rápido: Total War: Warhammer 40,000, estrategia ambientada en el universo W40K para fines de 2026 o principios de 2027; Kingmakers, un particular juego de acción medieval con viajes en el tiempo que llegará en acceso anticipado antes de terminar el año; y Dear Passengers, un simulador de gestión de aerolíneas para jugar con amigos. El puesto cuatro quedó para Blight: Survival, un juego de supervivencia zombi ambientado en la Edad Media.

El podio: Fable, Light No Fire y el ganador

En el tercer lugar aparece Fable, que llegará en febrero de 2027 con todas las miradas puestas encima por el peso de su nombre. La medalla de plata es para Light No Fire, el nuevo proyecto del creador de No Man's Sky, también previsto para 2027.

Y el juego más deseado del momento es Deadlock, el MOBA que está desarrollando la propia Steam. El título viene de sumar varias fases de prueba, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, algo que no le impidió quedarse con el primer puesto por encima de proyectos con más marketing detrás.