Ni portales ni noticieros: dónde buscan las noticias los jóvenes de 18 a 24 años según un nuevo informe

Hace apenas seis años, casi nadie en la Argentina se enteraba de las noticias por TikTok. Hoy, casi tres de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años la usan justamente para eso. El dato surge del Digital News Report del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, un relevamiento hecho sobre casi 100.000 encuestas en 48 mercados.

En 2020, menos del 1% de los argentinos usaba TikTok para informarse. En 2026 esa cifra escaló al 19% general, y llega al 29% entre los jóvenes de 18 a 24 años, el grupo etario donde más pesa. La caída recién se nota entre los mayores de 55, donde el uso baja al 11%.

Un consumo que se suma, no que reemplaza

Lo interesante es que este crecimiento no vino acompañado de una caída en otros formatos: según el mismo informe, el consumo semanal de televisión, prensa gráfica y sitios de medios se mantuvo estable en el último año. TikTok se sumó al repertorio, no lo desplazó. El recorrido puede darse en cualquier dirección: alguien ve un video en su feed y después entra al sitio del medio para leer la cobertura completa, o al revés, lee la nota primero y busca en la plataforma el registro en video de lo que pasó.

Números que muestran el peso de los medios en la plataforma

Los medios argentinos ya reúnen más de 30 millones de seguidores en TikTok a nivel nacional. El hashtag #noticias acumula 2.900 millones de visualizaciones y más de 68.000 publicaciones, mientras que #periodismo suma 99 millones de vistas y #noticiasargentina supera los 46 millones.

Descubrir contenidos sin buscarlos

Según datos de TikTok Insights, el 82% de los usuarios argentinos descubre nuevos temas de interés en la plataforma, y el 53% la usa directamente para aprender cosas nuevas. A nivel global, el 77% de las personas ya mira videos de noticias online cada semana, aunque solo el 3% depende exclusivamente de creadores de contenido para informarse, según el mismo Reuters Institute.