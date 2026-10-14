Ponen fin al control invasivo en el celular: cuál es la alternativa gratuita que eligen las familias para cuidarse

La aplicación española ēllu llegó a México como alternativa gratuita a Life360 para la localización familiar, con ubicación privada, alertas de emergencia y cifrado de extremo a extremo, según la empresa.

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Compartir la ubicación con los hijos o los padres siempre tuvo un límite incómodo: dónde termina el cuidado y dónde empieza la vigilancia. ēllu entra en ese terreno con la promesa de funcionar como un “escudo digital”, una herramienta de prevención y respuesta inmediata que, dice la compañía, evita las dinámicas invasivas.

Cómo funciona el Círculo familiar

La app organiza todo en torno a un grupo privado llamado Círculo, donde los integrantes comparten ubicación, siguen trayectos y se comunican. Las funciones apuntan a los desplazamientos cotidianos de las ciudades, desde el camino a la escuela hasta el transporte público o el regreso de noche.

La función Acompáñame permite compartir un recorrido en tiempo real, por ejemplo, al cruzar una zona poco concurrida o al tomar un servicio de transporte, y los contactos siguen el avance en el mapa hasta una confirmación automática de llegada. Los avisos de llegada y salida completan el esquema: se registran lugares habituales como el hogar, la escuela o el trabajo y la app notifica cuando alguien entra o sale.

Alertas SOS y contacto prioritario

En una situación de peligro, el usuario activa una alerta SOS discreta que transmite su ubicación exacta y envía a sus Guardianes, los contactos de emergencia configurados de antemano, un audio ambiental del momento. Los dispositivos receptores emiten una alarma de máxima prioridad, incluso en modo silencio.

La función Busca resuelve otro problema cotidiano: la llamada que nadie atiende porque el teléfono está silenciado o guardado. Desde el chat privado se emite una señal acústica prioritaria para intentar establecer contacto.

La apuesta por la privacidad

La empresa sostiene que algunas plataformas de ubicación familiar basan parte de su negocio en datos de geolocalización y hábitos de navegación para vender publicidad dirigida o análisis de mercado. Frente a ese modelo, ēllu afirma que ofrece cifrado de extremo a extremo en ubicación, mensajes y audios de emergencia, que no vende datos ni muestra anuncios, y que el mapa es privado y limitado al Círculo.

Cada usuario puede activar, pausar o administrar sus permisos de ubicación cuando quiera, y ahí está el eje de la propuesta. Su fundador, Yago Foncillas, planteó como meta que la privacidad de la familia “nunca sea el precio a pagar”. La app es gratuita en iOS y Android y está disponible en México, Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos.