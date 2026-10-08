¿Tenés miedo de prestar tu teléfono y que vean tus cosas? El ajuste oculto en Android que soluciona todo al instante

Android tiene una función que permite prestar el celular sin que quien lo use pueda moverse fuera de una sola aplicación: se llama Fijar apps y viene desactivada por defecto. Prestar el teléfono para una llamada, una foto o un mapa es un gesto cotidiano que expone fotos, mensajes y cuentas. Fijar una app acota esa exposición a lo que la persona necesita usar. Es una medida sencilla, aunque no reemplaza otras protecciones.

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Cómo activar Fijar apps

La función está apagada de fábrica. Para encenderla, hay que entrar en Ajustes, luego en Seguridad y privacidad, Mayor seguridad y privacidad y Fijar aplicaciones. Ahí se toca el botón de uso de fijación de apps y se acepta la advertencia.

Al activarla se habilita automáticamente la opción de pedir el patrón de desbloqueo para quitar la fijación. Conviene no cambiarla, porque es lo que impide que cualquiera salga de la app fijada. Los nombres exactos de los menús pueden variar según la marca y la versión de Android.

Cómo fijar una app y cómo salir

Con la función activa, el proceso es corto: se abre la app, se toca el botón Recientes de la barra de navegación, se toca el ícono de la app en la parte superior de la pantalla y se elige Fijar. Para salir, hay que tocar al mismo tiempo los botones Atrás y Recientes e ingresar el PIN o el patrón de desbloqueo. Sin esos datos, quien tiene el teléfono queda limitado a la aplicación elegida.

Qué no hace esta función

Fijar apps no implica un bloqueo absoluto. Es una barrera de uso para un préstamo puntual, no una protección contra alguien con acceso prolongado al equipo ni contra quien conozca el PIN.

Tampoco sirve como reemplazo de los controles parentales. Para dejar el celular a un chico durante un rato puede alcanzar; para gestionar su uso diario, hace falta una herramienta pensada para eso. Activar la función se hace una sola vez, pero fijar la app hay que repetirlo cada vez que se presta el teléfono.