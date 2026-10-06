¿Pedir ayuda sin presionar ningún botón? El comando de voz que prepara Android para emergencias

Android prepara una función que podría permitir activar la llamada de emergencia SOS usando solamente la voz, sin necesidad de tocar el teléfono. La novedad fue detectada en referencias al código de la aplicación Personal Safety de Google y apunta a ofrecer una alternativa para pedir ayuda cuando una persona no puede manipular físicamente su celular.

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Actualmente, Emergencia SOS en Android se activa presionando cinco veces o más el botón de encendido y, dependiendo de la configuración, puede iniciar una llamada a los servicios de emergencia, compartir la ubicación con contactos seleccionados y realizar otras acciones. La futura función buscaría simplificar este proceso en situaciones en las que tocar el dispositivo puede resultar complicado o directamente imposible.

Cómo funcionaría el nuevo SOS por voz

La posibilidad todavía se encuentra en desarrollo y no está disponible de manera general en los teléfonos Android. Las referencias fueron encontradas dentro de la aplicación Personal Safety, que reúne distintas herramientas de seguridad y emergencia de Google.

Según lo que se pudo observar en el funcionamiento interno, el sistema podría reconocer una frase de activación repetida tres veces para iniciar el procedimiento de emergencia. Una animación asociada a la función muestra precisamente este mecanismo, aunque Google todavía no confirmó públicamente que esa será la forma definitiva de utilizarla.

La idea es que el teléfono pueda detectar que el usuario necesita ayuda sin que tenga que desbloquearlo, buscar una opción en pantalla o realizar una combinación de botones. Esto podría ser especialmente útil ante situaciones de riesgo en las que la persona tenga las manos ocupadas o no pueda utilizar correctamente el dispositivo.

El sistema podría reconocer una frase de activación repetida tres veces.

Una función que complementaría el SOS actual

La herramienta se sumaría a las funciones de seguridad que Android ya ofrece. Emergencia SOS está disponible desde Android 12 y permite configurar acciones para situaciones críticas, como contactar a los servicios de emergencia, compartir información de ubicación con contactos y grabar videos, según las opciones disponibles en cada dispositivo y región.

Por el momento, la activación mediante la voz debe considerarse una función en desarrollo y no una característica disponible para todos los usuarios. Tampoco está confirmado cuándo Google podría incorporarla oficialmente a Android ni qué dispositivos serán compatibles.

Si finalmente llega al sistema operativo, el SOS por voz podría convertirse en una alternativa rápida para pedir asistencia en situaciones donde presionar botones o interactuar con la pantalla del celular no sea una opción.