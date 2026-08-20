Polémica por la nueva patente de Meta: cómo funcionará el reconocimiento facial en sus anteojos inteligentes

Meta presentó una patente que describe un sistema de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes capaz de identificar a las personas que aparecen en los videos grabados y agregar etiquetas con sus nombres. Aunque la tecnología no fue anunciada ni implica que vaya a incorporarse a los dispositivos, la propuesta vuelve a poner en el centro del debate la privacidad y el uso de cámaras en los anteojos inteligentes.

La patente describe una herramienta que analizaría las imágenes capturadas por la cámara de las gafas y reconocería a las personas que aparecen en ellas. A partir de esa información, el sistema podría generar clips con etiquetas que indiquen sus identidades. Por ejemplo, después de una cena, permitiría crear un video en el que aparezcan identificadas las personas registradas por los anteojos.

Cómo funcionaría el reconocimiento facial de Meta

De acuerdo con los documentos de la patente, la tecnología fue pensada para “asistir a los usuarios en cualquier tarea basada en la cámara”. Entre los posibles usos figura la generación automática de contenidos a partir de los videos capturados con las gafas, que luego podrían compartirse en redes sociales.

La propuesta aparece en un momento en el que los smartglasses ganaron protagonismo en el mercado. Meta se convirtió en uno de los principales referentes del segmento gracias a sus anteojos desarrollados junto a marcas como Ray-Ban y Oakley. Sin embargo, el crecimiento de estos dispositivos también reavivó una discusión que comenzó hace más de una década con Google Glass: qué ocurre con la privacidad de las personas que son grabadas sin saberlo.

Denuncian que esto podría beneficiar a acosadores, depredadores sexuales y otros delincuentes.

Por qué las gafas inteligentes generan polémica

Los anteojos inteligentes incorporan una cámara en una de sus patillas para tomar fotografías y grabar videos. Para advertir cuándo están registrando imágenes, los modelos que se comercializan actualmente cuentan con una luz LED que se enciende durante la grabación. El problema es que recientemente se difundieron métodos para desactivar ese indicador.

La preocupación también llegó al ámbito judicial. En Alemania, la organización sin fines de lucro HateAid demandó a Meta y sostuvo que la comercialización de sus gafas constituye un delito por sus posibilidades de grabación encubierta.

Además, en abril organizaciones de derechos civiles habían enviado una carta a Mark Zuckerberg para pedirle que frenara un proyecto relacionado con el reconocimiento facial. Según esas entidades, una función de este tipo podría beneficiar a acosadores, depredadores sexuales y otros delincuentes.

En Estados Unidos también surgieron iniciativas para regular estos dispositivos. En junio, legisladores de Pensilvania impulsaron un proyecto para que los smartglasses tengan obligatoriamente un indicador luminoso cuando la cámara esté activa y para impedir que pueda ser modificado.