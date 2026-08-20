Meta lanzó su nueva herramienta de IA para pequeñas empresas: cómo funciona y cómo usarla en tu negocio

Meta anunció un paquete de nuevas funciones para Meta AI orientadas a pequeñas empresas, además del lanzamiento de una aplicación completamente nueva para Mac. La actualización busca que el asistente deje de ser solo un chat y se convierta en una herramienta capaz de conectarse con las cuentas que ya usas todos los días para trabajar, tanto en redes sociales como en el resto de tus tareas de oficina.

Meta AI ahora se conecta con tus herramientas

La gran novedad es que Meta AI puede vincularse con tus anuncios de Meta, tus cuentas de Facebook e Instagram y también con Google Workspace, es decir Gmail, Docs, Sheets y Slides. Una vez conectado, el asistente puede extraer información de tus propias cuentas, mostrarte qué contenido funciona mejor con tu audiencia y hasta auditar tus campañas publicitarias para detectar qué está fallando. También compara tu rendimiento con el de marcas similares, usando datos públicos disponibles, algo que hasta ahora requería armar planillas a mano o contratar herramientas externas.

De las tareas puntuales a los flujos de trabajo

Meta AI también se apoya en funciones que ya existían, como los artefactos, las tareas programadas y los recordatorios, para transformar pedidos puntuales en procesos que se repiten solos sin que haya que configurarlos de nuevo cada vez. Por ejemplo, podés pedirle que convierta la información que recopiló en presentaciones, documentos o planillas, sin tener que armarlas vos desde cero, algo pensado especialmente para quienes no tienen un equipo de marketing propio.

Llegó la app para Mac

Además de las nuevas funciones, Meta lanzó una app para Mac que vive directamente en el escritorio y se abre desde cualquier lugar con un atajo de teclado. Se puede usar por dictado de voz en cualquier aplicación y, si el usuario lo activa, compartir la ventana en la que está trabajando para que el asistente opine sobre lo que tiene enfrente, una función pensada para resolver dudas puntuales sin cambiar de pantalla. La función está disponible de forma gratuita en la app de Meta AI, en meta.ai y en la nueva app para Mac.