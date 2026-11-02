Polémica en la industria musical: la función de IA de Spotify que altera canciones y enciende el reclamo por los derechos de autor

Spotify se enfocará en remezclar música que ya está publicada.

Spotify prepara una nueva función de inteligencia artificial (IA) para crear remixes personalizados de canciones. La herramienta permitirá modificar temas ya publicados, experimentar con diferentes géneros musicales y generar versiones alternativas de las pistas originales. Según un reporte de Financial Times, la compañía apunta a lanzarla durante 2027, aunque todavía necesita conseguir la autorización de artistas y discográficas.

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La propuesta tendrá un modelo de pago adicional a la suscripción Premium. De acuerdo con las primeras estimaciones, el acceso a las herramientas de IA podría costar entre 4 y 5 dólares mensuales. La cifra todavía no es definitiva y Spotify no confirmó oficialmente el precio ni la fecha de lanzamiento.

Cómo funcionarán los remixes con IA de Spotify

La nueva herramienta permitirá que los usuarios transformen canciones existentes mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, podrán convertir un tema folk en una versión dance o experimentar con diferentes estilos musicales para modificar su sonido.

La propuesta también contempla la posibilidad de generar interpretaciones que simulen la voz de otros artistas, aunque esta característica presenta mayores dificultades y dependerá de las autorizaciones correspondientes.

A diferencia de plataformas como Suno o Lyria, que permiten crear canciones desde cero a partir de instrucciones, Spotify se enfocará en remezclar música que ya está publicada y autorizada dentro de su catálogo.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa legal para la creación de versiones musicales mediante IA, con un sistema que permita distribuir los ingresos generados entre los artistas y los titulares de los derechos de autor.

Spotify necesita el respaldo de las discográficas y los artistas

Uno de los principales desafíos para el lanzamiento será conseguir las licencias necesarias para utilizar las canciones. Spotify ya cerró acuerdos con Universal Music Group, Merlin, Kobalt y Believe, pero todavía necesita avanzar en las negociaciones con Sony Music y Warner Music.

Sin esos permisos, la función podría estar disponible únicamente para una selección limitada de canciones.

Además, cada artista podrá decidir si quiere participar en el programa. La industria musical mantiene posiciones divididas sobre el uso de inteligencia artificial, especialmente cuando las herramientas pueden replicar voces o estilos de interpretación.

La propuesta tendrá un modelo de pago adicional a la suscripción Premium.

Spotify considera que compartir los beneficios económicos de los remixes podría incentivar la participación de los músicos. Según el proyecto, las reproducciones de las versiones creadas con IA contarían también como reproducciones de las canciones originales, lo que permitiría generar regalías para sus titulares.

Por ahora, el lanzamiento previsto para 2027 no está garantizado. La compañía deberá conseguir las autorizaciones necesarias y definir un modelo de negocio que resulte conveniente tanto para los usuarios como para los artistas y las discográficas.

Si logra concretarlo, Spotify podría incorporar una nueva forma de creación musical dentro de su plataforma y ampliar sus herramientas basadas en inteligencia artificial.