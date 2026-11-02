Cómo podés encontrar tu dirección IP y por qué es un requisito indispensable para navegar en internet

Cada vez que una persona ingresa a una página web, utiliza una aplicación o conecta su celular a una red Wi-Fi, su dispositivo necesita identificarse para intercambiar datos. En ese proceso interviene la dirección IP, un número que permite reconocer a los equipos dentro de una red y establecer la comunicación a través de internet.

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Aunque suele pasar desapercibida, esta identificación digital cumple una función fundamental en la navegación cotidiana. Consultarla no requiere instalar programas ni tener conocimientos avanzados de informática: existen herramientas gratuitas para conocer la IP pública y opciones dentro de la configuración de cada dispositivo para encontrar la privada.

Qué es una dirección IP y para qué sirve

La dirección IP es la sigla de Internet Protocol (protocolo de internet). Se trata de una identificación numérica asignada a un dispositivo cuando se conecta a una red. Su función es permitir que los equipos envíen y reciban información, de manera que los datos lleguen al destino correcto.

Existen dos tipos principales:

IP pública: es la identificación con la que una conexión o red se comunica con internet. Los sitios web pueden verla cuando una persona los visita.

IP privada: identifica a los dispositivos dentro de una red local, como la de una casa o una oficina. Permite que computadoras, celulares e impresoras se comuniquen entre sí.

Además, existen dos versiones del protocolo: IPv4, que utiliza direcciones numéricas de cuatro bloques, e IPv6, que incorpora una estructura más extensa para permitir una mayor cantidad de identificaciones.

Cómo encontrar tu dirección IP en una computadora o celular

Para consultar la IP pública, alcanza con abrir un navegador y escribir en Google “¿Cuál es mi dirección IP?”. En algunos casos, el buscador muestra directamente el número. También existen páginas especializadas que identifican automáticamente la conexión y permiten conocer si utiliza IPv4 o IPv6.

En cambio, la IP privada se encuentra desde los ajustes de red del dispositivo. Los pasos varían según el sistema operativo:

Windows: ingresar a Inicio, abrir Configuración y seleccionar Red e Internet. También se puede ejecutar el comando ipconfig desde el símbolo del sistema.

Mac: acceder a Configuración del Sistema, entrar en Red y seleccionar la conexión Wi-Fi o Ethernet.

Android: abrir Configuración, ingresar a los ajustes de Wi-Fi y seleccionar la red conectada.

iPhone o iPad: entrar en Configuración, seleccionar Wi-Fi y tocar el ícono de información junto al nombre de la red.

La IP es un número que permite reconocer a los equipos dentro de una red.

Por qué es importante conocer la dirección IP

La IP puede facilitar el diagnóstico de problemas de conexión, ayudar a configurar impresoras y cámaras de seguridad y permitir el funcionamiento de aplicaciones de acceso remoto.

También resulta útil para comprobar el funcionamiento de una VPN, que permite establecer una conexión cifrada y mostrar una dirección IP pública diferente de la habitual.

En materia de privacidad, la IP pública puede revelar información aproximada, como el país, la región o la ciudad desde donde se accede a internet, además del proveedor de conexión. Sin embargo, no permite conocer necesariamente la ubicación exacta de una persona: las herramientas de geolocalización utilizan bases de datos que ofrecen estimaciones, pero no identifican con precisión una vivienda o la ubicación física de un dispositivo.