Pocos lo conocen: cómo usar la cámara de tu celular para digitalizar cualquier texto al instante

Tanto los Android como los iPhone cuentan con herramientas que permiten digitalizar textos en segundos.

Pasar apuntes a mano al celular ya no es necesario. Tanto los teléfonos Android como los iPhone cuentan con herramientas integradas que permiten digitalizar textos en segundos usando la cámara y la tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). De esta manera, es posible copiar información de una pizarra, una presentación, un documento impreso o una fotografía sin recurrir a aplicaciones externas.

El procedimiento es simple y puede resultar especialmente útil para estudiantes y profesionales. En iPhone, la función Texto en Vivo permite detectar las palabras que aparecen frente a la cámara y copiarlas para pegarlas después en aplicaciones como WhatsApp, Notas, Google Docs o Notion. En Android, una alternativa similar es Google Lens, que permite seleccionar y copiar el texto directamente desde la cámara.

Cómo digitalizar apuntes en un iPhone

Los usuarios de iPhone pueden aprovechar Texto en Vivo para transformar rápidamente un apunte escrito o impreso en texto digital. Para hacerlo, hay que abrir la cámara y enfocar el contenido que se quiere copiar.

Cuando el sistema reconoce el texto, aparece un recuadro amarillo y un ícono en pantalla. Al tocarlo, la imagen queda detenida y permite seleccionar una palabra, una frase o todo el contenido detectado.

Una vez realizada la selección, el texto puede copiarse y pegarse en prácticamente cualquier aplicación. La función también permite trabajar con imágenes que ya están guardadas en la galería, por lo que no es necesario fotografiar nuevamente el material.

La función Texto en Vivo permite detectar las palabras que aparecen frente a la cámara.

La alternativa para celulares Android

En Android, la herramienta disponible es Google Lens, que puede encontrarse integrada en la cámara o accederse desde el widget de búsqueda de Google.

Al elegir la opción de texto y apuntar hacia un documento, diapositiva o apunte, Lens identifica automáticamente las palabras. Después, permite seleccionar todo el contenido o solamente una parte para copiarla.

Además, si se utiliza la misma cuenta de Google en Chrome, existe la posibilidad de enviar el texto directamente a una computadora, facilitando el trabajo entre distintos dispositivos.

Más que copiar y pegar

Digitalizar apuntes no solo permite ahorrar tiempo. El reconocimiento automático también puede reducir errores al transcribir nombres, números o fórmulas y facilita convertir grandes cantidades de información en archivos digitales listos para editar o compartir.

Otra función disponible es la traducción de textos. Si el material está escrito en otro idioma, se puede traducir el contenido seleccionado antes de copiarlo, algo especialmente práctico para estudiar o trabajar con documentos y presentaciones en otras lenguas.

Así, el celular puede convertirse en un escáner inteligente sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni depender de servicios externos.