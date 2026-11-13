PlayStation Plus confirmó los juegos de noviembre: Death Stranding 2 encabeza la lista

PlayStation Plus renueva su catálogo de noviembre con Death Stranding 2: On the Beach a la cabeza. Ocho juegos se suman a los planes Extra y Deluxe, y otros dos, Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered, llegan solo a Deluxe.

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No son los juegos mensuales del plan Esencial, sino la rotación del catálogo, y el grueso de los títulos llega el 17 de noviembre. La lista mezcla un estreno pesado, un RPG de culto, shooters y deportes.

Los grandes nombres de la lista

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) sigue a Sam en su intento de conectar Australia a la red quiral, entre terremotos, tormentas de arena, incendios forestales y la mengua , una lluvia que envejece todo lo que toca. Es el título más pesado del mes .

(PS5) sigue a Sam en su intento de , una lluvia que envejece todo lo que toca. . Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4) pone al jugador en las botas de Goro Majima, que perdió la memoria y se reinventa como capitán pirata. Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5), por su parte, inaugura la Trilogía de Erdrick con la misión de derrotar a Baramos.

Acción, supervivencia y deportes

Atomfall (PS5, PS4), de Rebellion , el estudio de Sniper Elite y Zombie Army, transcurre cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en una zona de cuarentena del norte de Inglaterra con sectas y agencias corruptas. Trepang2 (PS5) apuesta por un soldado sin recuerdos y con capacidades sobrenaturales.

(PS5, PS4), de , el estudio de Sniper Elite y Zombie Army, transcurre cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en una del norte de Inglaterra con sectas y agencias corruptas. (PS5) apuesta por un soldado sin recuerdos y con capacidades sobrenaturales. Hell Let Loose (PS5) es un shooter de la Segunda Guerra Mundial con batallas de 100 jugadores y 14 roles. En deportes, MotoGP 26 (PS5) actualiza las calificaciones de los pilotos con los resultados reales de la temporada, algo que hace por primera vez, y Cricket 26 (PS5, PS4) suma una carrera de gestión y un modo Ashes más profundo.

Lo que suma Deluxe