PlayStation Plus confirmó los juegos de noviembre: Death Stranding 2 encabeza la lista

PlayStation Plus renueva su catálogo de noviembre con Death Stranding 2: On the Beach a la cabeza. Ocho juegos se suman a los planes Extra y Deluxe, y otros dos, Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered, llegan solo a Deluxe.
No son los juegos mensuales del plan Esencial, sino la rotación del catálogo, y el grueso de los títulos llega el 17 de noviembre. La lista mezcla un estreno pesado, un RPG de culto, shooters y deportes.
Los grandes nombres de la lista
- Death Stranding 2: On the Beach (PS5) sigue a Sam en su intento de conectar Australia a la red quiral, entre terremotos, tormentas de arena, incendios forestales y la mengua, una lluvia que envejece todo lo que toca. Es el título más pesado del mes.
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4) pone al jugador en las botas de Goro Majima, que perdió la memoria y se reinventa como capitán pirata. Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5), por su parte, inaugura la Trilogía de Erdrick con la misión de derrotar a Baramos.
Acción, supervivencia y deportes
- Atomfall (PS5, PS4), de Rebellion, el estudio de Sniper Elite y Zombie Army, transcurre cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en una zona de cuarentena del norte de Inglaterra con sectas y agencias corruptas. Trepang2 (PS5) apuesta por un soldado sin recuerdos y con capacidades sobrenaturales.
- Hell Let Loose (PS5) es un shooter de la Segunda Guerra Mundial con batallas de 100 jugadores y 14 roles. En deportes, MotoGP 26 (PS5) actualiza las calificaciones de los pilotos con los resultados reales de la temporada, algo que hace por primera vez, y Cricket 26 (PS5, PS4) suma una carrera de gestión y un modo Ashes más profundo.
Lo que suma Deluxe
- Soul Reaver 2 (PS5, PS4) retoma a Raziel en su persecución de Kain a través de distintas épocas de Nosgoth. Es la secuela de Legacy of Kain: Soul Reaver y solo está en Deluxe.
- Freedom Wars Remastered (PS5, PS4) plantea un futuro sin recursos donde estar vivo ya es un pecado, con sentencias de un millón de años. La gran ventaja del mes está en la variedad. El catálogo puede variar según la región, así que conviene revisar PlayStation Store el día del lanzamiento.