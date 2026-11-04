GTA 6 adelantó su fecha de precarga en consolas: cuándo vas a poder instalarlo y cuánto espacio necesitarás

GTA 6 se podrá descargar anticipadamente en PS5 y Xbox Series X|S desde el martes 10 de noviembre, según confirmó Rockstar Games. La compañía anunció cuándo comenzará la precarga de Grand Theft Auto VI, una función que permitirá instalar el juego completo antes de su lanzamiento oficial, previsto para el jueves 19 de noviembre.

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En Argentina, los usuarios de PlayStation 5 podrán comenzar la descarga a partir de la medianoche del 10 de noviembre. En Xbox Series X|S, en cambio, la precarga se habilitará a las 21 del lunes 9 de noviembre, debido a que Microsoft estableció un horario global para el inicio del procedimiento.

A qué hora se podrá descargar GTA 6 en PS5 y Xbox

Aunque la fecha de inicio de la precarga será la misma, los horarios cambiarán según la consola. Rockstar confirmó que en PlayStation 5 la descarga anticipada comenzará a las 00:00 del martes 10 de noviembre, de acuerdo con la zona horaria de cada usuario.

Esto significa que el acceso se habilitará de manera progresiva en distintas partes del mundo. Los jugadores de Argentina deberán esperar hasta la medianoche para comenzar a instalar el título.

En Xbox Series X|S, por su parte, el estudio estableció un horario único para todo el mundo: las 00:00 GMT del 10 de noviembre. Por la diferencia horaria, en nuestro país la precarga estará disponible desde las 21 del lunes 9.

La descarga anticipada permitirá instalar el juego completo antes del estreno, aunque no será posible jugarlo hasta el día de lanzamiento. En esa fecha, los usuarios deberán aplicar una actualización que desbloqueará el acceso.

Cuánto espacio ocupa GTA 6 y cuándo llega

Otro de los datos confirmados por Rockstar es el tamaño de la descarga. GTA 6 necesitará hasta 212 GB de almacenamiento, dependiendo del dispositivo. Por eso, será importante revisar el espacio disponible en la consola antes de que comience la precarga.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue previsto para el 19 de noviembre.

La compañía también informó que las versiones físicas estarán disponibles en tiendas minoristas a partir del 12 de noviembre. Sin embargo, estas ediciones no incluirán un disco, sino un código para descargar el juego.

De esta manera, quienes compren la versión digital podrán comenzar a instalar GTA 6 antes que quienes adquieran la edición física.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue previsto para el 19 de noviembre. La precarga permitirá reducir los tiempos de espera durante el estreno y evitar posibles inconvenientes ante la demanda que se espera para uno de los videojuegos más anticipados del año.