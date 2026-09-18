GTA 6 The Album: cómo será la banda sonora del videojuego y qué artistas argentinos se suman

Un dúo argentino compartiendo cartel con Keith Richards de los Rolling Stones no es algo que suceda todos los días. Pero eso es exactamente lo que va a pasar dentro de GTA 6, donde la música ocupó siempre un lugar tan importante como la propia historia.

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Rockstar Games confirmó los detalles de Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial del juego, que va a incluir 34 canciones originales compuestas exclusivamente para el título. El lanzamiento del disco está programado para el 20 de noviembre, un día después del estreno del videojuego, y ya se puede reservar tanto en CD como en vinilo a través del sitio oficial de Rockstar.

CA7RIEL y Paco Amoroso, entre las grandes apuestas

Entre los primeros artistas confirmados aparece el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso, nominados a los Latin Grammy 2026, que sumaron fuerzas con la cantante británica PinkPantheress y los productores Fred again y Etienne de Crécy para el tema Sexy Magic. Se trata del salto más grande hasta ahora para la música argentina dentro de la franquicia: hasta este anuncio, el país solo había aparecido de forma indirecta en la saga, con una cumbia de La Liga en las radios de GTA V.

Una mezcla de géneros sin etiquetas fijas

El disco combina hip hop, música urbana, electrónica, country y rock, y suma nombres de peso como Travis Scott, con un tema producido por Guy-Manuel de Homem-Christo, Rauw Alejandro, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, Yung Lean y el histórico Keith Richards. Según Rockstar, la propuesta busca "desafiar todas las etiquetas de género", en línea con la tradición de la saga de convertir cada banda sonora en parte central de la identidad de cada juego.

Ediciones físicas para coleccionistas

Aunque GTA 6 no va a tener versión física real -la caja solo incluirá un código de descarga-, la banda sonora sí llega en formatos tangibles: hasta una edición limitada en vinilo traslúcido relleno de fluido azul, con un precio de 124,98 dólares. El videojuego se lanza el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.