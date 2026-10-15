PlayStation Plus anunció los nuevos juegos de octubre: Mafia, Horizon Forbidden West y Mycopunk encabezan la lista

PlayStation Plus Extra y Deluxe suman Mafia: el viejo continente, Horizon Forbidden West y Mycopunk a su catálogo el 20 de octubre, junto con dos clásicos para Deluxe y ofertas de Halloween.

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La suscripción cierra octubre con una mezcla de acción, mundo abierto y juego cooperativo, más un paquete de terror por la temporada. La fecha clave es el 20 de octubre, cuando llega la selección completa, salvo que se indique lo contrario.

Los tres juegos que encabezan el catálogo

Mafia: el viejo continente (PS5) lleva al jugador a la Sicilia de 1900 como Enzo Fava, en una aventura de acción en tercera persona dentro del crimen organizado. Horizon Forbidden West (PS5 y PS4) regresa como relanzamiento en PlayStation Plus, con Aloy explorando el Oeste Prohibido y enfrentando máquinas más grandes.

El tercero es Mycopunk (PS5), un juego de disparos cooperativo para cuatro jugadores con cientos de mejoras, en el que un escuadrón de robots combate hordas de hongos alienígenas. Estará desde el primer día en el catálogo de PlayStation Plus, el 20 de octubre en todo el mundo.

Deluxe suma clásicos y pruebas de juego

Dino Crisis 2 (PS5 y PS4) y RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (PS5 y PS4) llegan al nivel Deluxe. El primero devuelve a Regina y suma a Dylan frente a hordas de dinosaurios, y el segundo permite diseñar y administrar un parque de diversiones, con modo sandbox sin límites de dinero.

Los suscriptores Deluxe también podrán probar Resonance: A Plague Tale Legacy y Mortal Shell II desde el 20 de octubre. Se suman a las pruebas recientes de Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando y Directive 8020.

Horrorfest y títulos de otras regiones

Por Halloween, los miembros reciben paquetes de contenido de terror. El de World War Z — Vibrant Halloween llega el 20 de octubre con cinco armas y artículos cosméticos, y entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre se puede descargar sin costo la primera expansión de Back 4 Blood, Tunnels of Terror, con 95 % de descuento en las dos siguientes y en el Pase Anual.

Además, Dead by Daylight lanza un desafío comunitario: si los jugadores alcanzan 10 millones de partidas entre el 20 y el 26 de octubre, se habilita un paquete para todos los miembros. Poppy Playtime: Capítulo 2, Tales of Arise y Monster Energy Supercross 25 llegan el 27 de octubre solo en EE. UU., el Reino Unido y Japón. El catálogo puede variar según la región.