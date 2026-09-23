Qué artistas argentinos serán parte de la nueva edición del GTA y qué canción sonará en el juego

El catálogo musical del videojuego Grand Theft Auto -conocido como GTA- sumará una impronta argentina a su banda sonora con uno de los dúos del momento. La compañía desarrolladora Rockstar Games confirmó oficialmente la inclusión de Ca7riel & Paco Amoroso en el listado de canciones que musicalizarán las calles de Vice City y la región de Leonida, en la versión que estará disponible en el mercado internacional el próximo 19 de noviembre para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

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La dupla local comparte espacio en la selección sonora junto a referentes globales de diversos géneros, ya que dentro de las piezas confirmadas para el juego destacan Sexy Magic, tema firmado por Ca7riel & Paco Amoroso junto a PinkPantheress, Fred again y Etienne, Eso es todo de Yung Lean con Future y Metro Boomin, RHYNO de Travis Scott, Lo último que necesitas de Morgan Wallen, Macacoa 2000 de Rauw Alejandro y Bright Lights, big city de Keith Richards.

La revelación de la lista generó un gran crecimiento en las plataformas de streaming musicales para los artistas involucrados: durante las primeras 24 horas posteriores al anuncio, los seis adelantos del juego sumaron 4,1 millones de reproducciones globales, provocando un salto del 40.000% en las escuchas de la playlist oficial de la saga respecto a la jornada anterior.

En ese marco de repercusión masiva, los músicos argentinos lideraron las métricas de crecimiento en Spotify, registrando un pico del 185% en las visitas a su perfil de artista durante la fecha del lanzamiento. La cifra superó los repuntes logrados por otras figuras internacionales del listado, como Morgan Wallen (168%), Rauw Alejandro (96%) y Travis Scott (93%), consolidando el momento de expansión internacional del dúo bonaerense.

Quiénes son Ca7riel & Paco Amoroso

El proyecto musical integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, conocido artísticamente como Ca7riel y Paco Amoroso, conforma una de las propuestas más singulares de la escena bonaerense a partir de una fusión sonora que cruza el trap latino con géneros como el funk, el acid jazz, el hip hop, el pop y la música electrónica. Surgidos en la primera etapa del despliegue urbano en la Argentina, los músicos lograron afianzar una identidad propia basada en la experimentación formal y una estética caracterizada por la irreverencia narrativa.

A lo largo de su trayectoria, ambos artistas han desarrollado carreras en paralelo que incluyen intervenciones individuales junto al productor Bizarrap, además de alianzas creativas con figuras de peso en la industria regional como Lali, Tini y Duki. El sello diferencial de la dupla reside fundamentalmente en la dinámica de sus shows, donde prescinden de las pistas convencionales para incorporar instrumentistas y desplegar un repertorio dinámico que transita de forma fluida entre el jazz fusión, el rock, el house y la electrónica de gran formato.