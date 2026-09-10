PlayStation confirmó el catálogo de PS Plus para septiembre: de WWE 2K26 a RuneScape: Dragonwilds, la lista completa de lanzamientos

Dragones, luchadores de la WWE y una ciudad entera devorada por un fenómeno meteórico: el catálogo de PlayStation Plus de septiembre viene cargado de propuestas para todos los gustos. Toda la selección estará disponible a partir del 15 de septiembre.

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Extra y Deluxe: los juegos principales

En RuneScape: Dragonwilds, disponible para PS5, los dragones despertaron en el continente olvidado de Ashenfall. Es una aventura cooperativa de supervivencia donde hay que reunir recursos, mejorar habilidades y enfrentar a la feroz Reina Dragón, combinando el trasfondo clásico de la saga con sistemas de rol que recompensan el avance.

WWE 2K26 también llega a PS5, con más de 400 Superestrellas y Leyendas jugables, entre ellas The Rock, Triple H, John Cena y Rhea Ripley, además de un Showcase centrado en la historia de CM Punk. Para quienes buscan algo distinto, Ball x Pit propone descender a las profundidades de la ciudad destruida de Bolabilonia en un roguelite de fantasía repleto de criaturas.

Date Everything! y otras propuestas originales

Date Everything! le da una vuelta insólita al simulador de citas: tras perder el trabajo a manos de una IA, el protagonista recibe unas gafas mágicas que hacen que los objetos de su casa cobren vida y se conviertan en posibles amantes, amigos o enemigos. También se suman Slitterhead, ambientado en una ciudad envuelta en oscuridad y neón, Ninja Gaiden: Ragebound, que combina el estilo clásico de la saga con partidas modernas, y Dungeons of Hinterberg, ambientado en un resort de los Alpes austriacos donde las mazmorras vuelven a cobrar vida.

Sniper Elite: Resistance, disponible para PS5 y PS4, completa la selección con una historia paralela a Sniper Elite 5 ambientada en la Francia ocupada, con mecánicas de sigilo y francotirador táctico.

Las sorpresas de PlayStation Plus Deluxe

El plan Deluxe suma dos clásicos: Mega Man X Command Mission, un RPG donde el cyborg debe proteger Giga City junto a personajes como Axel y Zero, y Metro Redux, ambientado en un mundo postapocalíptico donde Artyom debe emprender una misión desesperada a través del sistema de metro para salvar a la humanidad.