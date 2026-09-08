Confirmaron los horarios del GTA 6: a qué hora se podrá jugar en Argentina

GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre de 2026 a las 00:00, según el horario local de cada país. Esto significa que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI no será simultáneo en todo el mundo: Nueva Zelanda será el primer territorio en acceder al esperado juego de Rockstar Games. Para los jugadores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la diferencia horaria implica que podrán intentar acceder al título desde las 08:00 del 18 de noviembre.
Los horarios publicados en PlayStation Store permiten conocer cuándo se habilitaría GTA 6 en Latinoamérica. Cuando en Nueva Zelanda sean las 00:00 del 19 de noviembre, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú serán las 06:00 del 18 de noviembre; en Bolivia, las 07:00; y en República Dominicana, las 07:00. En México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua serán las 05:00. En España, en tanto, serán las 12:00 del 18 de noviembre.
A qué hora se podrá jugar GTA 6 en cada país
La diferencia de husos horarios abre la posibilidad de intentar jugar GTA 6 antes que otros territorios. La ventana más temprana corresponde a Nueva Zelanda, donde el título estaría disponible desde la medianoche del 19 de noviembre, equivalente a las 11:00 UTC del 18 de noviembre.
Los horarios para América Latina mencionados en la información de PlayStation son:
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 del 18 de noviembre.
- Bolivia: 07:00 del 18 de noviembre.
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 06:00 del 18 de noviembre.
- República Dominicana: 07:00 del 18 de noviembre.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:00 del 18 de noviembre.
Cómo intentar jugarlo antes
Una alternativa consiste en configurar la consola con la región de Nueva Zelanda. En Xbox One y Xbox Series X|S, por ejemplo, se puede modificar desde Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación, seleccionar Nueva Zelanda y reiniciar la consola.
En PlayStation también es posible revisar el país asociado a la cuenta desde Administración de cuentas, dentro de “Tu información” y “Dirección residencial”. Sin embargo, cambiar la región no garantiza el acceso anticipado a GTA 6. PlayStation señala que la región de la cuenta debe coincidir con los datos de facturación, mientras que Microsoft advierte sobre posibles restricciones regionales relacionadas con compras, saldo y servicios como Game Pass.
La expectativa por el lanzamiento ya es enorme. El adelanto extendido de GTA 6 provocó un aumento del 125% en el tráfico de Netflix frente al día anterior, según datos de Sensor Tower, mientras que su tráiler superó los 7 millones de reproducciones en YouTube en menos de un día.