Confirmaron los horarios del GTA 6: a qué hora se podrá jugar en Argentina

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI no será simultáneo en todo el mundo.

GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre de 2026 a las 00:00, según el horario local de cada país. Esto significa que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI no será simultáneo en todo el mundo: Nueva Zelanda será el primer territorio en acceder al esperado juego de Rockstar Games. Para los jugadores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la diferencia horaria implica que podrán intentar acceder al título desde las 08:00 del 18 de noviembre.

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Los horarios publicados en PlayStation Store permiten conocer cuándo se habilitaría GTA 6 en Latinoamérica. Cuando en Nueva Zelanda sean las 00:00 del 19 de noviembre, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú serán las 06:00 del 18 de noviembre; en Bolivia, las 07:00; y en República Dominicana, las 07:00. En México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua serán las 05:00. En España, en tanto, serán las 12:00 del 18 de noviembre.

A qué hora se podrá jugar GTA 6 en cada país

La diferencia de husos horarios abre la posibilidad de intentar jugar GTA 6 antes que otros territorios. La ventana más temprana corresponde a Nueva Zelanda, donde el título estaría disponible desde la medianoche del 19 de noviembre, equivalente a las 11:00 UTC del 18 de noviembre.

Los horarios para América Latina mencionados en la información de PlayStation son:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 del 18 de noviembre.

08:00 del 18 de noviembre. Bolivia: 07:00 del 18 de noviembre.

07:00 del 18 de noviembre. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 06:00 del 18 de noviembre.

06:00 del 18 de noviembre. República Dominicana: 07:00 del 18 de noviembre.

07:00 del 18 de noviembre. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:00 del 18 de noviembre.

Si estás ansioso, podés configurar la consola con la región de Nueva Zelanda.

Cómo intentar jugarlo antes

Una alternativa consiste en configurar la consola con la región de Nueva Zelanda. En Xbox One y Xbox Series X|S, por ejemplo, se puede modificar desde Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación, seleccionar Nueva Zelanda y reiniciar la consola.

En PlayStation también es posible revisar el país asociado a la cuenta desde Administración de cuentas, dentro de “Tu información” y “Dirección residencial”. Sin embargo, cambiar la región no garantiza el acceso anticipado a GTA 6. PlayStation señala que la región de la cuenta debe coincidir con los datos de facturación, mientras que Microsoft advierte sobre posibles restricciones regionales relacionadas con compras, saldo y servicios como Game Pass.

La expectativa por el lanzamiento ya es enorme. El adelanto extendido de GTA 6 provocó un aumento del 125% en el tráfico de Netflix frente al día anterior, según datos de Sensor Tower, mientras que su tráiler superó los 7 millones de reproducciones en YouTube en menos de un día.