¿Pixel 11 o iPhone 18 Pro?: qué cambia en el nuevo celular de Google y dónde se consigue en preventa

Google abrió la preventa de la serie Pixel 11 en México, con tres versiones disponibles: Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. La llegada del nuevo equipo reabre la comparación obligada con el iPhone, aunque conviene aclarar un detalle antes de arrancar: el Pixel 11 es el modelo de entrada de su familia, mientras que el punto de referencia disponible en el catálogo de Apple es el iPhone 18 Pro, de gama alta.

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Esa diferencia de posicionamiento importa a la hora de comparar precios y prestaciones, aunque ambos comparten terreno en pantalla, cámaras y funciones de inteligencia artificial que los ubican entre los celulares más comentados del momento.

Cámaras, pantalla y batería, cara a cara

En fotografía, los dos smartphones tienen tres lentes traseros, pero configurados de forma distinta. El Pixel 11 combina una cámara principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 10.8 megapíxeles con zoom óptico de 5x. El iPhone 18 Pro, en cambio, usa tres cámaras de 48 megapíxeles con teleobjetivo de 4x. La cantidad de megapíxeles, por sí sola, no define cuál toma mejores fotos.

En pantalla están más parejos: ambos tienen paneles OLED de aproximadamente 6.3 pulgadas con frecuencia de hasta 120 Hz. En batería, Google declara más de 30 horas de uso para el Pixel 11, frente a las 24 horas que promete Apple para el iPhone 18 Pro, aunque son estimaciones de cada fabricante y no de una prueba bajo las mismas condiciones.

Sistema operativo y una diferencia práctica al cambiar de chip

La decisión más de fondo pasa por el software: el Pixel 11 corre Android con funciones de Gemini para dictar texto, editar fotos y buscar información, mientras que el iPhone 18 Pro usa iOS con Apple Intelligence y Siri AI. Algunas de esas funciones de IA pueden variar según el idioma o la región.

Hay otro punto no menor para quien está por migrar de equipo: el Pixel 11 admite una SIM física y una eSIM, mientras que el iPhone 18 Pro que se vende en México funciona únicamente con eSIM, según indica Apple.

Precio y dónde conseguirlo en México

La preventa del Pixel 11 comenzó el 24 de septiembre y la venta general arranca el 1 de octubre. La versión de 256 GB parte desde 22.499 pesos mexicanos, aunque el precio final puede variar según capacidad y punto de venta. Ya puede reservarse en la página oficial de Google México y en la preventa habilitada por Liverpool.