Perplexity lanzó su primer dispositivo propio y cambia para siempre el uso de la Inteligencia Artificial

Cada consulta que hacemos a un asistente de inteligencia artificial suele viajar hasta un centro de datos, procesarse ahí y volver. Perplexity acaba de mostrar una alternativa a ese modelo: hacer que la IA corra directamente en la computadora del usuario, sin depender de la nube para las tareas de todos los días.

La novedad se llama Portable Computer y es la versión local de Perplexity Computer, la plataforma de agentes que la empresa lanzó en febrero para tareas de trabajo como analizar documentos o generar reportes. Desarrollada en conjunto con NVIDIA, esta versión corre por ahora en el DGX Spark, una computadora de escritorio equipada con chips de la compañía, y en máquinas Linux con placas de video RTX de alta gama.

Cómo funciona la arquitectura local

El sistema empaqueta en un mismo paquete los modelos, las herramientas y un entorno seguro de ejecución, algo que hasta ahora requería armar por separado si alguien quería correr IA de forma local. Todo el trabajo arranca en el propio dispositivo por defecto, y Portable Computer solo pide permiso para enviar una tarea puntual a un modelo más potente en la nube cuando la complejidad lo exige. Lo que se procesa de manera local no consume créditos de la plataforma, y los archivos ni los datos sensibles necesitan salir de la máquina del usuario.

Un modelo propio para trabajar sin conexión

El sistema usa por defecto el modelo de código abierto Qwen 3.8 de 27.000 millones de parámetros, además de PPLX 27B, una versión que la propia Perplexity optimizó específicamente para el hardware de NVIDIA. También incorpora dictado por voz que corre en local con Nemotron 3.5 de NVIDIA, y sigue permitiendo conectar herramientas externas como Slack, Google Drive, Gmail y GitHub.

Por ahora, solo para pocos usuarios

La herramienta está disponible únicamente para suscriptores de Perplexity Pro y Max que cuenten con hardware compatible de NVIDIA, y por el momento solo corre en Linux, aunque la compañía ya adelantó soporte para Windows más adelante. El movimiento llega en simultáneo con anuncios similares de Apple y Qualcomm, que también apuestan a mover cada vez más procesamiento de IA fuera de la nube y directamente al dispositivo del usuario.