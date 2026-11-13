¿Peligra el futuro de la Inteligencia Artificial? La investigación a Nvidia tras la renuncia de su CEO

Nvidia perdió a su fundador al frente de la compañía, y eso alcanza para sacudir al mercado. Pero la pregunta de fondo no es si peligra la inteligencia artificial, sino qué pasa con el liderazgo de la empresa que provee buena parte de los chips que la entrenan.

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Lo confirmado es corto: Jensen Huang renunció el 12 de noviembre, y el directorio había abierto antes una revisión interna. Todo lo demás son versiones, y conviene separar lo comprobado de lo que circula.

Qué se sabe de la renuncia

Nvidia informó que Jensen Huang deja, con efecto inmediato, los cargos de presidente, CEO y miembro del directorio. El cofundador conducía la compañía desde 1993. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asume como CEO interina y seguirá a cargo de las finanzas hasta que haya sucesor.

Harvey C. Jones fue nombrado el primer presidente del directorio en la historia de la empresa, que buscará un CEO permanente entre candidatos internos y externos. El comunicado no da ninguna razón para la salida.

La investigación y lo que no está probado

El directorio abrió una revisión a través de un comité independiente de directores, asistido por abogados externos, sobre reportes de un posible intento de inteligencia extranjera dirigido a Huang. La compañía dijo que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional ni secretos de la empresa.

Alrededor del caso circularon acusaciones personales y dudas sobre posibles incumplimientos de los controles de exportación de chips, pero nada de eso está comprobado. El resultado de la revisión sigue abierto, y esa diferencia es la clave para leer el caso con cabeza fría.

El impacto en la IA y en la bolsa

Las acciones cayeron más de 8% fuera del horario bursátil el miércoles y cerca de 10% cuando se confirmó la renuncia. El mercado castiga la incertidumbre sobre el mando de una empresa central para la industria de la IA.

¿Peligra entonces el futuro de la IA? Hasta ahora, nada lo indica: Jones aseguró que el directorio tiene “plena confianza” en Kress y que las operaciones deberían seguir sin interrupción. La primera prueba llega el 17 de noviembre, con el informe del tercer trimestre del año fiscal 2027.