ChatGPT: cómo borrar el historial de chats y evitar que OpenAI use tus datos personales

Borrar una conversación con ChatGPT no alcanza para controlar qué sabe la herramienta sobre vos. Son tres capas distintas: el historial de chats, el uso de tus datos para entrenar modelos y la memoria. Cada una se maneja por separado.

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Conviene revisarlas porque un chatbot se usa como una charla, y es fácil volcar datos personales sin pensarlo. Estos son los pasos, con una advertencia: los nombres de los menús pueden variar según el plan y la versión de la app.

Cómo borrar el historial de chats

Para eliminar una conversación, pasá el cursor sobre ella en la barra lateral y elegí la opción de eliminar. Si preferís vaciar todo de una vez, el camino es Configuración, Controles de datos y Eliminar todos los chats.

Un detalle importante: borrar no implica que el rastro desaparezca al instante. OpenAI indica que puede conservar algunos datos para prevenir abusos, por lo general durante unos 30 días.

Cómo evitar que tus datos entrenen al modelo

El control está en Configuración, dentro de Controles de datos: la opción Mejorar el modelo para todos. Si la desactivás, tus conversaciones siguen en el historial pero dejan de usarse para entrenar. El ajuste vale para toda la cuenta, sin importar desde qué dispositivo entres.

Apagar el interruptor frena el uso hacia adelante, pero no desanda lo ya hecho: los datos que ya formaron parte de un modelo entrenado no se retiran al borrar un chat. Las cuentas Team y Enterprise, en cambio, quedan excluidas del entrenamiento de forma automática.

La memoria, el punto que más se olvida

ChatGPT puede guardar recuerdos sobre vos para personalizar sus respuestas. Se gestionan en Configuración, Personalización y Memoria, donde podés eliminar recuerdos de a uno, borrarlos todos o apagar la función. Desactivarla solo frena los recuerdos nuevos: los que ya existen siguen hasta que los borres.

Además, eliminar un chat no borra automáticamente una memoria creada a partir de él, así que hay que revisar ambas cosas. Para las conversaciones sensibles existe el chat temporal: no aparece en el historial, no crea memorias y no se usa para entrenar, y OpenAI lo elimina de sus sistemas a los 30 días. La regla práctica es que historial, entrenamiento y memoria se apagan por separado.