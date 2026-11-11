El gigante detrás de ChatGPT cerró un acuerdo multimillonario: la cifra histórica que lo consolida entre las empresas más valiosas del mundo

La operación representa un nuevo impulso económico para la desarrolladora de inteligencia artificial.

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, consiguió aproximadamente US$ 11.000 millones en una nueva ronda de financiamiento, que elevó su valuación hasta los US$ 1,25 billones. Se trata del primer cierre de una operación que podría alcanzar los US$ 20.000 millones en las próximas semanas.

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Los nuevos fondos fueron transferidos a la compañía hasta el viernes previo a la publicación de la noticia. La operación representa un nuevo impulso económico para la desarrolladora de inteligencia artificial, que busca reunir capital para sostener sus proyectos y continuar expandiendo sus operaciones.

Quiénes invirtieron en OpenAI y cuánto dinero busca recaudar

Entre los participantes de esta primera etapa de financiamiento figuran Coatue Management y T. Rowe Price. También forman parte de la ronda otros inversores de peso, como SoftBank Group, Sequoia Capital, Founders Fund y Andreessen Horowitz. Además, se incorporó un consorcio de inversores de los Emiratos Árabes Unidos.

OpenAI también trabaja junto con bancos de inversión para captar fondos de personas con patrimonios elevados e inversores minoristas, con el objetivo de ampliar el alcance de la operación.

La cifra conseguida hasta ahora representa una parte de las expectativas iniciales de la empresa. Según Bloomberg, OpenAI había comenzado las negociaciones con la intención de recaudar US$ 30.000 millones o más, con una valuación estimada de US$ 1,4 billones.

Sin embargo, la compañía modificó sus objetivos en un contexto de mayor incertidumbre financiera y una fuerte caída de las acciones vinculadas al sector de inteligencia artificial.

En marzo, durante su ronda de financiamiento anterior, había conseguido US$ 122.000 millones, con una valuación de US$ 852.000 millones.

La incertidumbre también afecta a Anthropic

El escenario financiero también repercute sobre otras compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial. Anthropic, responsable del chatbot Claude y principal rival de OpenAI, avanza con sus planes para realizar una oferta pública inicial de acciones (OPI).

No obstante, las expectativas de valuación de la empresa también comenzaron a moderarse. Los potenciales compradores estarían considerando un valor de entre US$ 1,2 billones y US$ 1,3 billones, por debajo de los US$ 1,5 billones que se contemplaban anteriormente.

El escenario financiero también repercute sobre otras compañías de IA.

A principios de octubre, las estimaciones de los inversores habían llegado a ubicar su posible valuación en US$ 2 billones. La revisión posterior se produjo después de que la compañía presentara sus últimos resultados financieros.

Uno de los factores detrás de este cambio es la preocupación por el volumen de inversiones que requiere la infraestructura de inteligencia artificial, especialmente la construcción de centros de datos y los posibles obstáculos regulatorios para su expansión.

De esta manera, tanto OpenAI como Anthropic enfrentan un mercado que sigue movilizando miles de millones de dólares, pero en el que los inversores comenzaron a evaluar con mayor cautela el ritmo de crecimiento y las perspectivas económicas del negocio de la inteligencia artificial.