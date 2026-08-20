Paso a paso: los requisitos para activar 12 meses de Gemini sin pagar un peso

La propuesta busca acompañar a los alumnos durante el año académico y ya comenzó a implementarse a nivel global.

Google anunció una nueva promoción para estudiantes universitarios que permite acceder durante un año sin costo a uno de sus planes de inteligencia artificial, junto con nuevas herramientas de estudio dentro de Gemini. La propuesta busca acompañar a los alumnos durante el año académico y ya comenzó a implementarse a nivel global.

Para estudiantes universitarios elegibles de Estados Unidos, la compañía ofrece un año gratis de Google AI Pro, un plan que normalmente tiene un valor de USD 19,99 mensuales. En otros países, los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán acceder durante 12 meses sin cargo a Google AI Plus, que incluye Gemini Omni, límites de uso duplicados y 400 GB de almacenamiento. Además, existe un paquete con Google AI Pro y YouTube Premium con hasta un 70% de descuento.

Un nuevo espacio para organizar el estudio

Una de las principales novedades es el hub para estudiantes de Gemini, un espacio dentro de la aplicación que reúne herramientas pensadas específicamente para el ámbito académico. Desde allí se pueden crear cuadernos de estudio, preparar tarjetas de memoria y realizar cuestionarios de práctica, entre otras funciones.

Los cuadernos de estudio permiten subir materiales propios, como apuntes de clase, para que Gemini arme un plan de aprendizaje. También pueden generar cuestionarios de diagnóstico, detectar los temas que necesitan mayor atención y crear lecciones y evaluaciones personalizadas. Además, incorporan un panel para seguir el progreso en tiempo real.

Google también adelantó que próximamente estos cuadernos sumarán gráficos e imágenes en las lecciones. Otra función permitirá que Gemini agregue al Calendario de Google fechas importantes, como exámenes y entregas, a partir del programa de estudios, siempre con autorización del usuario.

Gemini suma herramientas interactivas y Deep Research

Para quienes aprenden mejor con recursos visuales, Gemini puede crear visualizaciones interactivas, incluyendo simulaciones 3D. De esta manera, los estudiantes pueden explorar conceptos como la estructura del ADN, el funcionamiento de un péndulo o determinados datos mediante tablas y otros elementos interactivos.

La compañía ofrece un año gratis de Google AI Pro para estudiantes universitarios elegibles.

Por último, Gemini Live incorpora Deep Research, una función que permite solicitar investigaciones de varios pasos y recibir un informe completo mientras la inteligencia artificial trabaja en segundo plano. Una vez terminado, el usuario puede conversar sobre los resultados, hacer preguntas y profundizar en distintos aspectos del informe.

Según Google, el hub para estudiantes, los cuadernos de estudio, las visualizaciones interactivas y Deep Research en Gemini Live comienzan a implementarse desde hoy para los usuarios de la aplicación.