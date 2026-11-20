Existe una serie de trucos que permiten identificar los mensajes que más capacidad ocupan.

Cuando una cuenta de Gmail se queda sin espacio de almacenamiento, Google puede bloquear el envío y la recepción de correos electrónicos. Para solucionar el problema, existe una serie de trucos que permiten identificar los mensajes que más capacidad ocupan, eliminar archivos innecesarios y recuperar espacio sin perder información importante.

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Una de las formas más rápidas de hacerlo es utilizar comandos especiales en el buscador de Gmail para encontrar correos con archivos adjuntos pesados o mensajes antiguos. También es importante revisar las carpetas de spam y papelera, ya que los elementos eliminados pueden seguir ocupando almacenamiento hasta que se borren definitivamente.

Los trucos para liberar espacio en Gmail rápidamente

El primer paso consiste en identificar los correos que contienen archivos adjuntos de gran tamaño. Para eso, hay que ingresar el comando has:attachment larger:15M en el buscador de Gmail. De esta manera, la plataforma muestra los mensajes que incluyen documentos, fotos o videos de más de 15 MB.

Antes de eliminarlos, es recomendable descargar los archivos que se quieran conservar en una computadora. Una vez respaldada esa información, se pueden borrar los correos seleccionados y vaciar la papelera para recuperar el espacio.

Otra alternativa es utilizar el comando older_than:3y , que permite encontrar mensajes recibidos hace más de tres años. Así, es posible revisar conversaciones antiguas y eliminar aquellas que ya no resultan necesarias.

También se puede escribir has:attachment para localizar todos los correos que contienen archivos adjuntos, independientemente de su tamaño.

Por otra parte, las suscripciones a boletines, promociones y notificaciones frecuentes pueden acumular una gran cantidad de mensajes. Para identificarlas, basta con buscar la expresión "cancelar suscripción" y utilizar los enlaces de baja disponibles para evitar que sigan llegando nuevos correos.

Una limpieza periódica de Gmail evita que el almacenamiento vuelva a llenarse

Qué revisar antes de borrar mensajes de Gmail

Antes de eliminar información, conviene comprobar que los correos no contengan facturas, comprobantes de pago, reservas, documentos laborales o archivos personales que puedan necesitarse más adelante.

Gmail permite combinar diferentes comandos para encontrar mensajes específicos. Por ejemplo:

from:nombre@empresa.com : permite localizar correos enviados por un remitente determinado.

filename:pdf : muestra mensajes que contienen archivos PDF.

older:2024/01/01 : permite encontrar correos anteriores a esa fecha.

Además, es importante vaciar periódicamente las carpetas de spam y papelera. Los mensajes eliminados permanecen allí durante 30 días antes de desaparecer definitivamente, por lo que no alcanza con borrarlos de la bandeja de entrada.

Cuánto espacio ofrece Gmail y cómo ampliarlo

El almacenamiento de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Las cuentas gratuitas disponen, por lo general, de 15 GB, por lo que eliminar correos puede no ser suficiente si también existen fotografías, videos y documentos pesados en los otros servicios.

Cuando la limpieza no alcanza, Google ofrece planes pagos mediante Google One. Entre las alternativas mencionadas se encuentran Basic, con 100 GB por USD 1,99 mensuales, y Google AI Plus, que incluye 2 TB por USD 9,99 al mes.

Los precios y las prestaciones pueden variar según el país. Por eso, antes de contratar un plan, es recomendable consultar las opciones disponibles para cada cuenta.

Una limpieza periódica de Gmail, con especial atención a los archivos adjuntos, las suscripciones y las carpetas de mensajes eliminados, permite evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse y mantener habilitado el envío y la recepción de correos electrónicos.