Paso a paso: cómo desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp y liberar espacio en el celular

La función resulta especialmente útil para quienes tienen un plan de datos limitado.

WhatsApp permite desactivar la descarga automática de fotos, videos, audios y documentos para controlar el consumo de datos móviles y evitar que el almacenamiento del celular se llene con archivos recibidos en chats y grupos. La configuración puede modificarse tanto en Android como en iPhone y permite elegir qué contenidos se descargan y con qué tipo de conexión.

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La función resulta especialmente útil para quienes tienen un plan de datos limitado o quieren administrar mejor el espacio disponible en el teléfono. Además, WhatsApp permite diferenciar entre datos móviles, Wi-Fi e itinerancia de datos, por lo que es posible establecer distintas condiciones para cada conexión.

Cómo desactivar la descarga automática en Android

En Android, hay que abrir WhatsApp, tocar el ícono de tres puntos verticales y entrar en Ajustes > Almacenamiento y datos. Allí aparece la sección relacionada con la descarga automática de archivos.

El sistema ofrece tres opciones: descargar con datos móviles, descargar con Wi-Fi y descargar en itinerancia de datos. Dentro de cada una se pueden desmarcar las categorías que no se quieran descargar automáticamente, como fotos, videos, audios o documentos. Finalmente, hay que confirmar con OK.

De esta manera, los archivos que hayan quedado excluidos deberán descargarse manualmente cuando el usuario quiera acceder a ellos. Para hacerlo, solo hay que tocar el archivo y presionar el ícono de descarga.

La configuración puede modificarse tanto en Android como en iPhone.

WhatsApp también advierte sobre la itinerancia de datos, ya que este tipo de conexión puede tener costos elevados. Por eso, desactivar las descargas automáticas durante el roaming puede ayudar a evitar gastos inesperados. Los videos de YouTube, en tanto, no pueden descargarse automáticamente mediante esta función.

Qué cambia en iPhone

En iPhone, el procedimiento comienza desde Ajustes o la foto de perfil > Almacenamiento y datos. Luego hay que seleccionar el tipo de archivo multimedia que se quiere configurar.

WhatsApp ofrece tres alternativas: Nunca, Wi-Fi o Wi-Fi y datos móviles. La opción “Nunca” impide las descargas automáticas y obliga a guardar cada archivo manualmente. “Wi-Fi” limita esta acción a una conexión inalámbrica, mientras que “Wi-Fi y datos móviles” permite las descargas independientemente del tipo de conexión.

Para quienes cuentan con pocos datos móviles, configurar las descargas únicamente mediante Wi-Fi permite reducir el consumo sin dejar de recibir los archivos en las conversaciones. En iPhone, para guardar manualmente un contenido hay que mantenerlo presionado y seleccionar Guardar.

Además, en Android existe la posibilidad de ocultar los archivos multimedia de WhatsApp de la galería mediante un archivo llamado “.nomedia” dentro de las carpetas correspondientes. Si posteriormente se elimina ese archivo, los contenidos vuelven a aparecer en la galería.