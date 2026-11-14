El paso a paso para cancelar suscripciones digitales sin vueltas

Cancelar una suscripción digital es sencillo cuando sabés quién te cobra. El problema suele estar en buscar el botón de baja en el lugar equivocado: si el cobro pasa por Apple, Google o un operador, la cancelación se hace ahí y no en el servicio.

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Las suscripciones se renuevan solas hasta que las das de baja, y desinstalar la app no frena el cobro. El primer paso es identificar quién factura: buscá en tu correo un recibo de Apple o revisá el extracto del banco o de la tarjeta.

Si la contrataste directo en el servicio

En Netflix, entrá a la página de gestión de la membresía, tocá Cancelar y confirmá con Finalizar cancelación. Cerrar sesión o borrar la app no alcanza, y seguís con acceso hasta que termine el período pagado. Si la opción no aparece, la cuenta está facturada por un tercero, como un operador de telefonía.

En Spotify, el camino es Administrar tu plan y Cancelar suscripción: Premium sigue activo hasta la próxima fecha de cobro y después la cuenta pasa al plan gratuito, con tus listas. En YouTube Premium, tocá tu foto de perfil, Membresías pagas y Continuar para cancelar. Si estabas en una prueba gratuita de Spotify, el cambio es inmediato y no se puede reactivar.

Si el cobro pasa por Apple o Google

En iPhone e iPad, andá a Ajustes, tocá tu nombre, Suscripciones, elegí la que querés y tocá Cancelar suscripción. Si el botón no aparece o ves un aviso de vencimiento en rojo, ya está cancelada y solo conservás el período pagado. En una prueba gratuita, cancelá al menos 24 horas antes de que termine para evitar el primer cobro.

En Android, desde Google Play entrá a tu foto de perfil, Pagos y suscripciones, Suscripciones, elegí la que querés y tocá Cancelar. Si no aparece, puede estar en otra cuenta de Google. En los planes en cuotas no se pueden cancelar los pagos ya cobrados: solo la próxima renovación.

Qué revisar al terminar

Cuando se paga con PayPal, frenar el pago automático no siempre equivale a darse de baja. Se puede hacer desde Configuración, Pagos y Suscripciones y empresas guardadas, pero lo más seguro es cancelar también en el servicio.

Guardá una captura o el correo de confirmación de cada cancelación, y si te siguen cobrando, reclamá primero a la empresa. Con tres pasos, identificar quién cobra, cancelar en esa plataforma y guardar la confirmación, la suscripción queda cerrada.