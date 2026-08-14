Paso a paso: los ajustes del Galaxy S26 que tenés que activar para grabar como un profesional

Grabar en bici, corriendo o en pleno recital casi siempre termina en el mismo problema: un video tembloroso, con el horizonte torcido, imposible de compartir sin marear a quien lo mira. Samsung apunta a resolver eso con una función que reemplaza directamente al equipo de estabilización físico que antes hacía falta cargar aparte.

Se trata de Super Steady con bloqueo horizontal, disponible en la serie Galaxy S26, una evolución de la tecnología Super Steady que Samsung introdujo en 2019 y que ahora funciona prácticamente como tener una función cinematográfica integrada en el celular, lista con solo tocar un botón.

Cómo funciona Super Steady con bloqueo horizontal

El sistema usa los sensores internos del equipo -giroscopio y acelerómetro- para calcular la dirección de la gravedad en tiempo real mientras se graba. Con ese cálculo constante, corrige automáticamente la inclinación del horizonte hasta en 360 grados, así que aunque la cámara gire por completo o quede al revés durante la grabación, el video final mantiene el horizonte nivelado y el encuadre fluido, incluso en actividades como andar en bicicleta, correr o patinar.

Cómo activarlo, paso a paso

Para usar la función alcanza con seguir estos pasos:

Abrir la app Cámara y seleccionar el modo Video.

y seleccionar el modo Tocar el ícono de Super Steady en la barra superior.

en la barra superior. Elegir la opción "Super Steady con bloqueo horizontal".

Iniciar la grabación.

Otras funciones de video en el Galaxy S26 Ultra

La estabilización se complementa con otras capacidades pensadas para creadores de contenido en el modelo tope de gama. Nightography Video mejorado usa algoritmos de inteligencia artificial para reducir el ruido visual en entornos con poca luz. El equipo también es el primer smartphone de Samsung compatible con el códec APV (Advanced Professional Video), pensado para flujos de postproducción profesional, y suma una pantalla con filtrado de privacidad configurable desde el propio panel del equipo, una novedad dentro de la industria de los celulares.