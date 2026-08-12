Atención usuarios: las 3 claves imprescindibles que hay que mirar antes de cambiar el celular

Elegir un celular nuevo ya no se resuelve solo mirando la marca o el precio de lista. Hoy el equipo tiene que funcionar como un centro de entretenimiento portátil, capaz de acompañar fotos, series y un ritmo de vida activo sin fallar a mitad de camino.

En ese contexto, HUAWEI presentó el nova 15 Max, un celular pensado para resolver de una sola vez las tres cosas que más se miran antes de cambiar de equipo: calidad multimedia, resistencia y autonomía.

Clave 1: cámara y pantalla para el consumo diario

El equipo incorpora una cámara principal Ultra Clara de 50 MP, con tecnología que absorbe mayor cantidad de luz para lograr fotos nítidas incluso en calles oscuras, recitales o cenas en interiores. Suma también un lente de profundidad para retratos con efecto bokeh y algoritmos de inteligencia artificial que optimizan la iluminación de los rostros. Para el consumo de contenido, integra una pantalla OLED de 6.84 pulgadas con bordes ultradelgados y tecnología de protección ocular, pensada para reducir la fatiga visual al mirar videos o leer por tiempos prolongados.

Clave 2: un diseño que aguanta golpes y lluvia

El nova 15 Max cuenta con certificación SGS de cinco estrellas, que garantiza alta resistencia a caídas y golpes cotidianos, además de protección IP65 contra el polvo y el agua, suficiente para usarlo bajo una lluvia ligera sin preocuparse. Todo esto se logra manteniendo un perfil delgado de apenas 7.98 mm, disponible en tonos uniformes y sofisticados.

Clave 3: batería que no te deja a mitad de día

El respaldo energético es de 8.500 mAh, una capacidad inusual para un equipo tan fino, que permite hasta 23 horas continuas de reproducción de video. Se complementa con carga rápida de 40W y una función de carga reversible, que convierte al celular en un power bank para cargar auriculares u otro dispositivo directamente desde el equipo.

El HUAWEI nova 15 Max ya está disponible en la tienda oficial de HUAWEI en Mercado Libre a $799.999, con la opción de pagarlo en 12 cuotas sin interés.