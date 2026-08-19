Paso a paso: cómo activar la "protección contra robos" que Samsung sumó a sus celulares

Los celulares Samsung Galaxy cuentan con una función de protección contra robos que puede bloquear automáticamente el dispositivo si detecta movimientos asociados a un robo, además de impedir el acceso a la información cuando el equipo permanece desconectado durante un tiempo prolongado. También permite realizar un bloqueo remoto en caso de pérdida o robo.

La herramienta busca proteger datos personales que suelen quedar almacenados en el teléfono, como fotos, mensajes, contraseñas, aplicaciones bancarias y documentos. Samsung explica que activar estas opciones lleva apenas unos minutos y suma distintas capas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Cómo funciona la protección contra robos de Samsung

La función de bloqueo por detección de robo puede reconocer patrones de movimiento que suelen producirse cuando alguien arrebata un teléfono de las manos. Si identifica una actividad sospechosa, la pantalla se bloquea automáticamente. En caso de que se trate de una situación normal, el usuario puede volver a acceder al equipo utilizando su PIN o contraseña.

Otra alternativa es el bloqueo de dispositivo sin conexión. Esta herramienta bloquea automáticamente la pantalla si el celular permanece desconectado de una red durante un período prolongado. Según Samsung, esto resulta especialmente útil porque quienes roban un teléfono pueden desactivar la conexión a Internet para dificultar su rastreo.

Por último, el bloqueo remoto permite proteger el equipo desde otro dispositivo. Para hacerlo, hay que iniciar sesión en la cuenta de Google y entrar en android.com/lock, donde se solicita el número de teléfono del equipo perdido o robado para activar el bloqueo.

Los celulares Samsung Galaxy cuentan con una función de protección contra robos.

Cómo activar la protección contra robos

Para habilitar estas funciones en un smartphone Galaxy, Samsung indica seguir estos pasos:

Abrir Ajustes y entrar en Seguridad y privacidad. Seleccionar Protección del dispositivo perdido. Entrar en Protección contra robos. Activar Bloqueo por detección de robo. Activar Bloqueo de dispositivo sin conexión. Ingresar en Bloqueo remoto y seleccionar la opción para utilizarlo.

Una vez configuradas, estas herramientas trabajan de manera conjunta para proteger la información incluso cuando el teléfono ya no está en manos de su propietario.

Samsung señala además que estas funciones se complementan con Samsung Knox, su plataforma de seguridad integrada en los dispositivos Galaxy, diseñada para proteger información confidencial frente a programas maliciosos, virus y accesos no autorizados.