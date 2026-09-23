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Inteligencia artificial

¿Qué pasa con la Inteligencia Artificial? La advertencia de Microsoft en su nuevo informe global

Microsoft publicó su informe anual sobre IA responsable y advirtió sobre fraudes, deepfakes y brechas de acceso. Te contamos los puntos clave.

23 de septiembre, 2026 | 17.47
Qué dice el nuevo informe de Microsoft sobre la IA responsable

Mientras la conversación sobre la inteligencia artificial sigue dividida entre el entusiasmo y el miedo, las propias empresas que desarrollan la tecnología empiezan a poner sobre la mesa sus propios reparos. Ese es justamente el tono del último reporte de una de las gigantes del sector.

Microsoft publicó su Informe de Transparencia sobre IA Responsable 2026, el tercero que presenta de forma anual, donde repasa los avances y también los riesgos que identifica en el desarrollo y uso de sus sistemas de inteligencia artificial.

Los riesgos que la compañía puso sobre la mesa

El reporte marca cinco tendencias que están cambiando el panorama: la adopción acelerada de la IA con brechas entre países e idiomas, el uso creciente de chatbots para pedir orientación personal en temas de salud, la expansión de sistemas cada vez más autónomos, el aumento del uso malicioso para fraude y deepfakes, y una regulación global que evoluciona más rápido que nunca.

Justamente, los agentes de IA, capaces de ejecutar tareas de varios pasos conectando distintas herramientas, aparecen como uno de los focos centrales del informe. Microsoft reconoce que esto modifica el panorama de riesgo, porque factores como los permisos, el acceso a datos y el nivel de autonomía pasan a pesar mucho más que antes.

Qué cambios hizo la empresa para responder

Para adaptarse a este escenario, la compañía actualizó por completo su Estándar de IA Responsable, sumó nuevas prácticas de modelado de amenazas específicas para IA agencial y reforzó salvaguardas como los clasificadores de seguridad y las defensas contra intentos de manipular a los sistemas con instrucciones maliciosas.

El informe también aporta números concretos: cerca de 20.000 personas, entre ingenieros, responsables de políticas públicas y clientes, recibieron capacitación en IA responsable durante el último año, y la empresa revisó más de 100 leyes aprobadas o en discusión en distintos países.

MÁS INFO

Una brecha que preocupa especialmente a la región

Uno de los puntos que el reporte remarca es que la difusión de la IA no avanza al mismo ritmo en todos lados. Persisten diferencias importantes en el acceso según la geografía y el idioma, algo que golpea de lleno al Sur Global, incluida América Latina, y que la propia Microsoft reconoce como un desafío pendiente de resolver.

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